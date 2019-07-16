Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
Экс-глава Минобороны Украины выступил за арест Луценко
"Сорос на Украине – везде": Депутат Рады рассекретил, кто стоял за &qu...
В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России
Главная / Политика

"А вот это уже диагноз…": Соловьёв одним фейком о Рогозине поставил Ходорковского в тупик

16 июля 2019, 14:24  •  120 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев у себя на странице в Сети наглядно показал, какими бывают фейки на примере таблички - реальной и придуманной с указанием должностей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Беглый олигарх Михаил Ходорковский даже зашел в тупик, комментируя пост Соловьева, и единственное, что смог ответить: "А вот это уже диагноз…"
Как создаются фейки? Наглядный мастер-класс продемонстрировал телеведущий Владимир Соловьев, который у себя на странице в Сети опубликовал два фото с табличкой, на одной из которых указан длинный перечень должностей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"Все, что надо знать о фейках", - подписал Соловьев опубликованные фото.
Реальная табличка на двери чиновника, как пишет издание "URA.RU", выглядит куда скромнее фейковой - кроме имени, отчества и фамилии, на ней нет ничего.
Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ
Либералы тут же подхватили фото. Но даже у беглого олигарха Михаила Ходорковского, порой весьма острого на язык, не нашлось что сказать. Комментируя публикацию Соловьева, он явно зашел в тупик и лишь коротко заметил, не вдаваясь в подробности:
"А вот это уже диагноз…"
Фото: twitter/mich261213

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 18:54
Расизм, сексизм, ксенофобия? Новый твит Трампа о женщинах привел в бешенство демократов
16 июля 2019, 14:24
"Чей Крым"?" ЦИК Украины случайно признал победу России в споре за полуостров
15 июля 2019, 16:54
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц
16 июля 2019, 01:24
Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали проигрывать - Дугин
15 июля 2019, 22:09
В США будут убивать ради сохранения "тайн НЛО"? Военные готовы отбивать секретную "Зону 51"
16 июля 2019, 05:54
Захарова: предложение Киеву об освобождении украинских моряков остается в силе
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2019, 01:24
"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Америка...
16 июля 2019, 04:39
Откровения польского политика о счастье грузин, украинцев и русских
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и ...
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зелен...
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
13 июля 2019, 14:39
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
12 июля 2019, 19:09
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.