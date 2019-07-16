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"А вот это уже диагноз…": Соловьёв одним фейком о Рогозине поставил Ходорковского в тупик
16 июля 2019, 14:24 • 120 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев у себя на странице в Сети наглядно показал, какими бывают фейки на примере таблички - реальной и придуманной с указанием должностей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Беглый олигарх Михаил Ходорковский даже зашел в тупик, комментируя пост Соловьева, и единственное, что смог ответить: "А вот это уже диагноз…"
Как создаются фейки? Наглядный мастер-класс продемонстрировал телеведущий Владимир Соловьев, который у себя на странице в Сети опубликовал два фото с табличкой, на одной из которых указан длинный перечень должностей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"Все, что надо знать о фейках", - подписал Соловьев опубликованные фото.
Реальная табличка на двери чиновника, как пишет издание "URA.RU", выглядит куда скромнее фейковой - кроме имени, отчества и фамилии, на ней нет ничего.
Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ
Либералы тут же подхватили фото. Но даже у беглого олигарха Михаила Ходорковского, порой весьма острого на язык, не нашлось что сказать. Комментируя публикацию Соловьева, он явно зашел в тупик и лишь коротко заметил, не вдаваясь в подробности:
"А вот это уже диагноз…"
Фото: twitter/mich261213
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