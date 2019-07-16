"А вот это уже диагноз…": Соловьёв одним фейком о Рогозине поставил Ходорковского в тупик

Как создаются фейки? Наглядный мастер-класс продемонстрировал телеведущий Владимир Соловьев, который у себя на странице в Сети опубликовал два фото с табличкой, на одной из которых указан длинный перечень должностей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Все, что надо знать о фейках", - подписал Соловьев опубликованные фото.

Реальная табличка на двери чиновника, как пишет издание "URA.RU", выглядит куда скромнее фейковой - кроме имени, отчества и фамилии, на ней нет ничего.

Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ

Либералы тут же подхватили фото. Но даже у беглого олигарха Михаила Ходорковского, порой весьма острого на язык, не нашлось что сказать. Комментируя публикацию Соловьева, он явно зашел в тупик и лишь коротко заметил, не вдаваясь в подробности:

"А вот это уже диагноз…"