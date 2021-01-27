"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине

В "Большой семёрке" выступают за то, чтобы в России освободили блогера Алексея Навального. Министры семи государств выступили с заявлением, что осуждают задержание блогера. Также в заявлении западных чиновников говорится, что они против задержаний "тысяч мирных демонстрантов".

"Призываем Россию соблюдать свои международные и внутренние обязательства", - отмечают министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС.

По мнению представителей, подавление "права граждан выражать своё мнение полицейскими силами неприемлемо".

На эту лицемерную позицию, когда в Германии жёстко разгоняли бунты, когда в Великобритании полиция на улицах вязала несогласных с мерами ограничения, когда в Италии рестораны попросту отказались соблюдать карантинные правила и к ним пришли патрули, в рунете ответили иронично.

В частности, припомнили "семёрке" легендарную шутку КВН о Путине. "А Володька..." - начинается известный номер, который уже ушёл в народ.

В нём юмористы спародировали, как G8 "ужимается" до "семёрки" лишь при появлении Путина.

"G7 снова выдвигают требования России - теперь о Навальном. Будто и не помнят, что лучший ответ на все их чаяния уже дали в легендарном номере КВН о Путине. Где "Волк и семеро козлят, причём козлят - это глагол..." - отмечает пользователь Twitter Григорий.