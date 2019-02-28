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"А внутри урна с прахом?": В центре Одессы "увековечили" Трампа фейковым фото

28 февраля 2019, 23:24  •  94 • В мире
Украинский художник Вадим Бондеро рассказал, что установил в центре Одессы бюст американского лидера Дональда Трампа. "А внутри урна с прахом?" - сыронизировали по поводу памятника. Впрочем, пользователи догадались, что фото фейковое.
В историческом центре Одессы установили бюст американского лидера Дональда Трампа. Об этом на странице в Facebook рассказал украинский художник Вадим Бондеро.
"Сегодня установил памятник Трампу на Александровском проспекте. Напротив есть такая же гранитная тумба, вот думаю, кого бы ещё установить", - написал он в посте.
Памятник вызвал неоднозначную реакцию у граждан.
"А внутри урна с прахом?" - сыронизировали комментаторы.
"У меня предложение: надо поставить напротив бюст Дональда Макдональда. Тогда люди, встав между двумя Дональдами, смогут загадать желание: например, БигМак и картошку фри", - пошутил один из подписчиков художника.
"Вы прикалываетесь или думать и проверять совсем разучились?" - возмутился один из комментаторов и приложил фото, разоблачившее фейк о памятнике.

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