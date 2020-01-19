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"А виновата атмосфера ненависти": Скабеева ответила Водонаевой, назвавшей бедных граждан России "быдлом"
19 января 2020, 17:24 • 135 • Политика
Скабеева ехидно ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии". "Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует, - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю", - написала она в ответ на претензии экс-участницы проекта "Дом-2".
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на претензии экс-участницы проекта "Дом-2" Алёны Водонаевой, которую раскритиковали в эфире за её слова о том, что не нужно поддерживать бедные семьи с детьми. Водонаева обвинила программу Скабеевой в "пропаганде агрессии".
По мнению экс-участницы шоу "Дом-2", её незаслуженно упрекали в эфире в неосведомлённости, а эксперты вели себя как самые настоящие "хейтеры", хотя её просто "беспокоят судьбы миллионов граждан России". Так Водонаева объяснила свои слова о том, что господдержка семей с детьми наплодит в стране "быдло".
Также телеведущая прокомментировала претензии Водонаевой по поводу её фотографий, которые были показаны во время эфира. Скабеева напомнила, что это снимки, которые были напечатаны в журнале с разрешения самой экс-участницы "Дом-2".
Напомним, что многие осудили заявления Водонаевой о маткапитале и другой поддержке семей с детьми. Среди них депутат Госдумы Виталий Милонов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
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