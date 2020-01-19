"А виновата атмосфера ненависти": Скабеева ответила Водонаевой, назвавшей бедных граждан России "быдлом"

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на претензии экс-участницы проекта "Дом-2" Алёны Водонаевой, которую раскритиковали в эфире за её слова о том, что не нужно поддерживать бедные семьи с детьми. Водонаева обвинила программу Скабеевой в "пропаганде агрессии".

По мнению экс-участницы шоу "Дом-2", её незаслуженно упрекали в эфире в неосведомлённости, а эксперты вели себя как самые настоящие "хейтеры", хотя её просто "беспокоят судьбы миллионов граждан России". Так Водонаева объяснила свои слова о том, что господдержка семей с детьми наплодит в стране "быдло".

"Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует, - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до "Дома-2" в своих комментариях про Алёну, но обещать, что они будут стараться, я не готова", - написала в ответ Скабеева на своей странице в соцсети Instagram.

Также телеведущая прокомментировала претензии Водонаевой по поводу её фотографий, которые были показаны во время эфира. Скабеева напомнила, что это снимки, которые были напечатаны в журнале с разрешения самой экс-участницы "Дом-2".

"Чем ей не понравились её же фотографии из журнала "Максим", я не знаю. Можно сфотографироваться ещё раз, если проблема в них", - отметила ведущая.

Напомним, что многие осудили заявления Водонаевой о маткапитале и другой поддержке семей с детьми. Среди них депутат Госдумы Виталий Милонов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.