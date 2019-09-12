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"А ведь всё сходится": В соцсетях нашли "подтверждение" подмены Навального на морпеха
12 сентября 2019, 00:24 • 71 • Политика
Пользователи соцсетей нашли факты, "подтверждающие" подмену оппозиционера Алексея Навального на морпеха США во время учёбы в Йеле. "А ведь всё сходится, морская пехота по-английски - Naval infantry. Отсюда и фамилию взяли, Navalny", - пишет один из пользователей.
После заявления военного эксперта Игоря Коротченко о том, что оппозиционера Алексея Навального ещё в Йельском университете подменили на морпеха США, в соцсетях нашли "подтверждающие" факты.
Информацию о том, что Навального подменили на американского морпеха, Коротченко услышал от знакомого политолога. Правда это или шутка, военному эксперту, к сожалению, выяснить не удалось.
Напомним, что перед тем, как стать российским оппозиционером, Алексей Навальный проходил учёбу в США в Йельском университете. Также в США учились устроивший "революцию роз" в Грузии Михаил Саакашвили и пытавшийся устроить госпереворот в Венесуэле Хуан Гуайдо.
Фото: скриншот Instagram/navalny
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