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"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением

27 января 2021, 03:05  •  157 • Политика
После дерзких слов пресс-секретаря Белого дома Байден проглотил гордость и первым позвонил Путину.
Президент США Джо Байден первым позвонил главе России Владимиру Путину, несмотря на вчерашнее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Но в Кремле не стали акцентировать на этом особое внимание.
Речь идёт о телефонных переговорах, которые состоялись во вторник, 26 января. Белый дом сообщил, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, Навальном и "вмешательстве в выборы".
За день до этого пресс-секретарь Белого дома заявил, что не может сказать, будет ли Байден первым звонить Путину. При этом Псаки отметила, что президент США всегда снимает трубку, когда ему звонят коллеги, дав прямой намёк, от кого ждут первого шага.
А ведь это Байден позвонил Путину… Москва об этом факте деликатно умолчала,
- пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Напомним, что, по информации Кремля, разговор двух президентов был посвящён нормализации отношений между двумя странами. Отмечается, что переговоры получились весьма обстоятельными.

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