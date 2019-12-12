"А вас я попрошу остаться": Разговор Путина и Шойгу напомнил момент из "17 мгновений весны"

Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу задержаться после заседания оргкомитета "Победа". Момент попал на видео и напомнил пользователям соцсетей момент из телесериала "17 мгновений весны".

"Всем вам спасибо. Сергей Кужугетович, подойдите ко мне, пожалуйста", - сказал Путин после заседания. "А вас я попрошу остаться", - комментирует слова президента цитатой из сериала про Штирлица медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Пользователи Twitter разделились во мнениях по поводу того, для чего Путин попросил Шойгу задержаться. Одни предполагают, что президент собирается назначить главу Минобороны своим преемником. Другие высказывают мнение о том, что политики планируют совместный отдых на природе. Также не исключается, что глава государства захотел обсудить с министром обороны предложенный им законопроект.

Напомним, что на заседании оргкомитета "Победа" Шойгу объявил, что в Минобороны разработали законопроект, который предусматривает наказание за осквернение или уничтожение мемориалов Великой Отечественной войны, даже если это было совершено за рубежом. Министр обороны считает, что документ позволит более эффективно бороться с вандалами и их покровителями.

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175