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"А вас тут ждут?": Грузинские политики стараются приехать в Москву

10 июля 2019, 12:09  •  254 • Политика
Грузинские политики - делегация во главе с вице-спикером парламента Ирмой Инашвили - надеются приехать в Москву, чтобы исправить ошибки провокаторов. Правда, российская сторона такое желание не комментировала. А в Сети уже задают наивный вопрос: "А вас тут ждут?"
Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы обсудить грузино-российские отношения. О решении в Facebook сообщила вице-спикер парламента Ирма Инашвили.
Как пишет грузинский политик, до настоящего момента удалось добиться многого в развитии отношений России и Грузии - это и отмена виз, и "другие важные для страны вопросы", которые рассматривались в позитивном ключе. Однако теперь "провокаторы оттолкнули страну назад", причем подобное "происходит не впервые", добавила Инашвили.
"Мы с Божьей помощью вновь найдем выход. Я уверена, что визит моих друзей в Москву принесет много пользы", - утверждает политик.
В то же время когда именно состоится визит, не уточняется. Ясно лишь, что эта часть политических сил приняла решение для себя. К слову, в Сети сомневаются, что такая встреча состоится.
Фото: Twitter/Григорий Турцев.
С другой стороны, российские представители не раз транслировали: мы готовы сделать шаг навстречу.
Напомним, отношения России и Грузии ухудшились после провокации в Тбилиси на заседании Парламентской ассамблеи Православия. Из-за агрессивных выпадов со стороны грузинских радикалов российской делегации пришлось спешно эвакуироваться, после чего было принято решение о закрытии полетов в Грузию. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал туроператорам не продавать туры в Грузии ради безопасности наших граждан. Россия предлагает вести переговоры и отказаться от агрессивной риторики, однако официальные власти Грузии пока не готовы к компромиссу, судя по высказываниям их представителей.

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