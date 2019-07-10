"А вас тут ждут?": Грузинские политики стараются приехать в Москву

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы обсудить грузино-российские отношения. О решении в Facebook сообщила вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

Как пишет грузинский политик, до настоящего момента удалось добиться многого в развитии отношений России и Грузии - это и отмена виз, и "другие важные для страны вопросы", которые рассматривались в позитивном ключе. Однако теперь "провокаторы оттолкнули страну назад", причем подобное "происходит не впервые", добавила Инашвили.

"Мы с Божьей помощью вновь найдем выход. Я уверена, что визит моих друзей в Москву принесет много пользы", - утверждает политик.

В то же время когда именно состоится визит, не уточняется. Ясно лишь, что эта часть политических сил приняла решение для себя. К слову, в Сети сомневаются, что такая встреча состоится.

Фото: Twitter/Григорий Турцев.

С другой стороны, российские представители не раз транслировали: мы готовы сделать шаг навстречу.

Напомним, отношения России и Грузии ухудшились после провокации в Тбилиси на заседании Парламентской ассамблеи Православия. Из-за агрессивных выпадов со стороны грузинских радикалов российской делегации пришлось спешно эвакуироваться, после чего было принято решение о закрытии полетов в Грузию. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал туроператорам не продавать туры в Грузии ради безопасности наших граждан. Россия предлагает вести переговоры и отказаться от агрессивной риторики, однако официальные власти Грузии пока не готовы к компромиссу, судя по высказываниям их представителей.