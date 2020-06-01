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"А в Вашингтоне будет плакать в бункере Трамп": Предсказанный американский майдан начал сбываться
01 июня 2020, 17:55 • 22 • Политика
Предсказанный российским журналистом Дмитрием Стешиным американский майдан начал сбываться.
Корреспондент обратил внимание на новости о дочери мэра Нью-Йорка Кьяре де Блазио, которая присоединилась к протестующим и была арестована полицией возле площади Юнион-сквер. Незадолго до этого сообщалось о том, что шериф из Мичигана снял защитное снаряжение и присоединился к протесту.
Это соответствует одному из 14 пунктов предсказания об американском майдане, который ранее составил Стешин. О том, что на волне народного недовольства во властных структурах начнётся постепенный "аппаратный переворот".
Скриншот: Telegram/Русский тарантасъ
Напомним, что в ряде американских городов вспыхнули массовые беспорядки после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сотни американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия, и вскоре уличная акция вылилась в столкновения с органами правопорядка. В 25 американских городах введён комендантский час.
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