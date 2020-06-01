"А в Вашингтоне будет плакать в бункере Трамп": Предсказанный американский майдан начал сбываться

Корреспондент обратил внимание на новости о дочери мэра Нью-Йорка Кьяре де Блазио, которая присоединилась к протестующим и была арестована полицией возле площади Юнион-сквер. Незадолго до этого сообщалось о том, что шериф из Мичигана снял защитное снаряжение и присоединился к протесту.

Это соответствует одному из 14 пунктов предсказания об американском майдане, который ранее составил Стешин. О том, что на волне народного недовольства во властных структурах начнётся постепенный "аппаратный переворот".

Так что предположу, что майдан в привычном виде будет оформлен именно в Нью-Йорке, а в Вашингтоне будет плакать в бункере Трамп. Или бегать на четвереньках по кабинету и грызть уголок ковра. Меня устроят оба варианта, - пишет Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ".

Скриншот: Telegram/Русский тарантасъ

Напомним, что в ряде американских городов вспыхнули массовые беспорядки после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Сотни американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия, и вскоре уличная акция вылилась в столкновения с органами правопорядка. В 25 американских городах введён комендантский час.