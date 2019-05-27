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"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии

27 мая 2019, 05:24  •  84 • В мире
В Германии за фото или видеосъемку жертв дорожных катастроф грозит крупный штраф и даже лишение свободы. Однако зевак, которые мешают спасателям, это не останавливает. Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию", приглашая наблюдателей поближе посмотреть на погибших людей. "А в России за это еще и приплачивают", - прокомментировали в Сети.
Зеваки действительно часто мешают спасателям и полицейским во время крупных автокатастроф. Происходит это во всех странах. К примеру, в Баварии на автобане произошло крупное ДТП. Из-за водителей, снимавших произошедшее на камеры смартфонов, образовалась пробка длиной в 8 километров.
Штефан Пфайффер, сотрудник местной полиции, решил проучить зевак и стал советовать им выйти из машины и посмотреть на жертв катастрофы с более близкого расстояния.
"Вы хотите посмотреть на умерших людей? Сделать фото? Пройдемте", - говорил он любопытствующим водителям. Мало кто отозвался на это предложение, однако каждого из них ждет штраф в 128 евро.
Фото: Twitter/DW
"А у нас некоторые издания за это еще и приплачивают", - прокомментировала "шоковую терапию" от немецкого полицейского в Twitterпользователь Alika.
"Ну наконец то, хоть кто-то этих недоБлоХеров приземлил. А то как грифы-падальщики", - добавил Skylee.
"Иногда люди просто снимают видео или фото, вместо того, чтоб звонить в скорую", - возмутился пользователь под ником Ленивый Наполеон.
"Вообще, вид погибших на какое-то время остужает пыл лихих водителей. Я бы им принудительно показывал", - возразил Eugene.

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