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"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии
27 мая 2019, 05:24 • 84 • В мире
В Германии за фото или видеосъемку жертв дорожных катастроф грозит крупный штраф и даже лишение свободы. Однако зевак, которые мешают спасателям, это не останавливает. Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию", приглашая наблюдателей поближе посмотреть на погибших людей. "А в России за это еще и приплачивают", - прокомментировали в Сети.
Зеваки действительно часто мешают спасателям и полицейским во время крупных автокатастроф. Происходит это во всех странах. К примеру, в Баварии на автобане произошло крупное ДТП. Из-за водителей, снимавших произошедшее на камеры смартфонов, образовалась пробка длиной в 8 километров.
Штефан Пфайффер, сотрудник местной полиции, решил проучить зевак и стал советовать им выйти из машины и посмотреть на жертв катастрофы с более близкого расстояния.
"Вы хотите посмотреть на умерших людей? Сделать фото? Пройдемте", - говорил он любопытствующим водителям. Мало кто отозвался на это предложение, однако каждого из них ждет штраф в 128 евро.
Фото: Twitter/DW
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