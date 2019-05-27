"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии

Зеваки действительно часто мешают спасателям и полицейским во время крупных автокатастроф. Происходит это во всех странах. К примеру, в Баварии на автобане произошло крупное ДТП. Из-за водителей, снимавших произошедшее на камеры смартфонов, образовалась пробка длиной в 8 километров.

Штефан Пфайффер, сотрудник местной полиции, решил проучить зевак и стал советовать им выйти из машины и посмотреть на жертв катастрофы с более близкого расстояния.

"Вы хотите посмотреть на умерших людей? Сделать фото? Пройдемте", - говорил он любопытствующим водителям. Мало кто отозвался на это предложение, однако каждого из них ждет штраф в 128 евро.

Фото: Twitter/DW