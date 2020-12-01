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"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице заставляют смеяться и плакать

01 декабря 2020, 00:40  •  102 • В мире
Переход с кириллицы на латиницу в Казахстане вызывает недоумение у педагогов, непонимание и неприятие у простых людей, желание и плакать, и смеяться одновременно у приезжих. Чего стоит только салон красоты, чьё название на латинице сподвигло десятки шутников позвонить. "А усики под Гитлера стрижёте?" - спрашивали "клиенты".
Реформа алфавита в Казахстане началась в 2017 году. На полную "латинизацию" слов отвели восемь лет. Специалисты сомневаются, что это реально. Узбекистан за 27 лет не справился. На языковую реформу Kazakhstan, нет, теперь уже Qazaqstan должен выделить два миллиарда долларов.
Учитель русского языка Батыр Сулейменов пояснил, что до Октябрьской революции у казахов была своя арабская вязь, после - латиница, со времён Сталина - кириллица. За 80 лет все привыкли и опять латиницу очень не хотят. Владелица приграничной закусочной Айгуль Нургалиева говорит, что все женщины в её семье пишут кириллицей. Неужели придётся переделываться на западный манер всем, вплоть до старенькой бабушки?
"Нет, начальству, президенту, конечно, виднее - для этого их избирали. Но… простите, я не понимаю", - признаётся женщина в беседе с "АиФ".
Забавное в жизни казахов теперь сплошь и рядом. Мастер по изготовлению табличек Илья Волков признался: готов расцеловать политиков за новшество. Один раз пришлось трижды переделывать табличку - пока один вариант делал, правила поменялись, а потом поменялись ещё раз.
Когда казахи использовали кириллицу, у них было 42 буквы. В латинице их теперь 32. Но только "ж", "ш", "ы" и некоторые другие звуки латинскими буквами не очень-то напишешь. Иногда выручают апострофы (надстрочные запятые). Например, в слове "училище" их надо аж семь штук.
Возле станции метро "Москва" в Алма-Ате есть салон красоты. Причём род деятельности заведения обозначен не по-казахски, а по-русски, но латинскими буквами - Salon krasoty I zdorov`ya. С названием ещё забавнее. Изначально было "Нази". На латинице стало NAZI.
Немало нашлось шутников, рассказывают местные жители, которые очень активно звонили в этот салон и задавали вопросы.
"А усики под Гитлера стрижёте? А ногти у вас Ева Браун полирует? Достали так, что телефон пришлось отключать", - вспоминает недавний казус житель города Алексей Калягин.

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