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"А у вас такие бандиты по Берлину ходят": Путин устыдил Германию в деле убитого грузина

19 декабря 2019, 17:09  •  110 • Политика
Владимир Путин дважды обратился к немецкому журналисту, который затронул вопрос убийства гражданина Грузии в Германии.
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции снова вернулся к вопросу убийства боевика в Берлине. Он напомнил, что этот гражданин Грузии "лишил жизни 98 человек, а Германия отказалась его выдавать".
"А у вас там, в Берлине, такие бандиты ходят", - заметил российский лидер, добавив, что по этому делу сейчас ведутся переговоры с немецкой стороной.
При этом глава России вынужден был признать, что Россия не направляла официального запроса прокуратуры на выдачу боевика. Но это не произошло только потому, что на уровне переговоров спецслужб наша страна получила отказ.

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