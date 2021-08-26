"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих

Вопрос от жителя "оккупированного", по мнению Киева, Луганска поставил в тупик украинских телеведущих. "А у вас почём?" - спросил Игорь из Луганска, но ответа так и не услышал.

Житель столицы Луганской народной республики дозвонился в эфире украинского телеканала "НАШ". И после того как ведущая представила его как "жителя оккупированного Луганска", мужчина решил уточнить этот момент.

"Почему он оккупированный?" - сказал он и в пример привёл ситуацию с коммунальными платежами, уточнив, что в Луганске свет стоит "1 рубль за киловатт-час, газ по 1 гривне за куб".

"А у вас почём свет и газ?" - спросил он.

После этого в студии на секунды повисла тишина. Один из ведущих попробовал перевести тему и с иронией уточнил: как же в Луганске обстоит ситуация с правами людей и отдыхом? Собеседник из ЛНР уточнил, что с правами всё хорошо, а отдыхать жители Донбасса предпочитают в Крыму.

Телеведущие после речи луганчанина признали, что на Украине на самом деле очень высокие коммунальные тарифы - в десять раз больше, чем в Донбассе. Что ответить на это, они так и не нашли.