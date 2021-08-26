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"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
26 августа 2021, 11:20 • 91 • Политика
Вопрос от жителя "оккупированного", по мнению Киева, Луганска поставил в тупик украинских телеведущих. "А у вас почём?" - спросил Игорь из Луганска, но ответа так и не услышал.
Житель столицы Луганской народной республики дозвонился в эфире украинского телеканала "НАШ". И после того как ведущая представила его как "жителя оккупированного Луганска", мужчина решил уточнить этот момент.
"Почему он оккупированный?" - сказал он и в пример привёл ситуацию с коммунальными платежами, уточнив, что в Луганске свет стоит "1 рубль за киловатт-час, газ по 1 гривне за куб".
"А у вас почём свет и газ?" - спросил он.
После этого в студии на секунды повисла тишина. Один из ведущих попробовал перевести тему и с иронией уточнил: как же в Луганске обстоит ситуация с правами людей и отдыхом? Собеседник из ЛНР уточнил, что с правами всё хорошо, а отдыхать жители Донбасса предпочитают в Крыму.
Телеведущие после речи луганчанина признали, что на Украине на самом деле очень высокие коммунальные тарифы - в десять раз больше, чем в Донбассе. Что ответить на это, они так и не нашли.
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