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"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете

29 ноября 2019, 19:24  •  50 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в ВС Украины упразднят прапорщиков и ряд других званий. "А у Петлюры были такие звания....", - вспомнили пользователи Сети
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в украинской армии упразднят ряд званий. А вместо них появятся новые. Теперь в ВВС Украины не будет прапорщиков, мичманов, старших прапорщиков и старшин. Вместо них появятся такие звания, как штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Также "полки" теперь будут переименованы в "бригады". Закон вступит в силу на следующий день после того как будет официально опубликован.
Напомним, проект закона о реформе званий в украинской армии по образцу ВС НАТО украинский парламент поддержал весной 2019-го. Ранее гарант Украины потребовал у министра обороны Андрея Загороднюка, чтобы до конца 2019 года вся система управления обороной Украины была приведена к стандартам НАТО.
Закон о "ликвидации" прапорщиков вступит в силу на следующий день после того как будет официально опубликован.
Рунет весело отреагировал на новшество:
"Это перемога!!! Теперь самая боеспособная армия в Европе станет самой боеспособной в мире.."( kapitonovih_40), - посмеялись пользователи.
"Скоро весь мир содрагнется, увидя украинский строевой шаг (по секрету скажу укр строевой шаг будет с элементами Гопака)" (Сафрон Ложкин)
"Эх… Оторвались вы от своих корней! У Петлюры были следующие звания: Козак, Гуртовый, Роёвый, Четовый, Бунчужный, Подхорунжий, Хорунжий. Похорунжий равнялся нынешнему прапорщику". (Регистратор)

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