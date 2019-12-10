"А у нас в квартире газ, а у вас?": Путин поддел Зеленского детским стишком

Президент РФ Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции "нормандского саммита", что Украина должна работать честно, чтобы решить вопрос в газовом вопросе.

Он поддел украинскую сторону детским стишком: "А у нас в квартире газ, а у вас?" - сказал он и добавил, кивая Киеву, что и у Украины газ будет, если стороны договорятся о совместной честной работе.