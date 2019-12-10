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"А у нас в квартире газ, а у вас?": Путин поддел Зеленского детским стишком
10 декабря 2019, 15:24 • 94 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас. При этом российский лидер не преминул поддеть украинского лидера детским стишком: "А у нас в квартире газ, а у вас?"
Президент РФ Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции "нормандского саммита", что Украина должна работать честно, чтобы решить вопрос в газовом вопросе.
Он поддел украинскую сторону детским стишком: "А у нас в квартире газ, а у вас?" - сказал он и добавил, кивая Киеву, что и у Украины газ будет, если стороны договорятся о совместной честной работе.
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