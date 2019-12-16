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"А у нас газопровод, вот!": Пушков предсказал будущее украинской трубы без русского газа
16 декабря 2019, 14:24 • 277 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал у себя на странице в соцсети шутливый ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о газе и предсказал будущее украинской трубы без русского "голубого топлива". "А у нас газопровод, вот!" - подтвердив, что труба-то есть, сенатор напомнил о жизненно необходимом для Украины российском газе.
"А у нас в квартире газ. А у вас?
- А у нас газопровод, вот!" - так, объединив реплики президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сенатор Алексей Пушков предварил свой пост в соцсети Twitter об украинской трубе и важности русского "голубого топлива" для Незалежной.
По мнению российского сенатора, "в этой партии стратегически позиции сильнее у России". Пушков подтвердил, что у Украины труба-то есть, однако не всё так просто и Незалежной просто "жизненно важно сохранить газовый транзит".
"Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу", - предсказал сенатор печальное будущее украинского газопровода.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после саммита "нормандской четвёрки", рассуждая о перспективах заключения нового транзитного контракта с Украиной, перефразировал стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет".
Владимир Путин также напомнил о том, что Россия предложила поставлять свой газ напрямую на Украину. Это позволило бы на четверть снизить расходы украинцев на "голубое топливо".
Владимир Зеленский ответил на слова Путина шутливой репликой, также перефразируя то же самое стихотворение.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", - заявил он в эфире украинского канала "1+1" и высказал уверенность, что транзитный контракт с Москвой будет подписан.
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