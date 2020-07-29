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"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
29 июля 2020, 10:05 • 275 • Политика
Майор ВСУ, возмущённый тем, что военным приходится вместо президента Украины отчитываться перед Трёхсторонней контактной группой, буквально отправил Зеленского "на три буквы". Он заявил, что Верховный главнокомандующий должен лично предоставлять доклады в ТКГ, раз уж он ввёл режим тишины в Донбассе.
27 июля в Донбассе по инициативе украинского президента Владимира Зеленского был введён режим тишины. Однако в ВСУ недовольны тем, как сам Зеленский относится к соблюдению необходимых в таком случае процедур. Майор Роман Ковалёв из АТО высказал свои соображения в эфире украинского "4 канала". Он напомнил, что во время перемирия президент лично несёт ответственность за режим тишины, а потому должен и лично отчитываться перед ТКГ.
"Что мне не нравится в этом перемирии, это то, что там появляется эта сторона - Трёхсторонняя контактная группа. Войска что-то должны ей отвечать, докладывать. А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы!
По словам майора ВСУ, Зеленский использует режим перемирия как ширму, а сам старается избежать ответственности. При этом глава Украины, будучи профессиональным шоуменом, продолжает играть на публику, думая только о пиаре и рейтингах, а реальных действий по урегулированию ситуации в Донбассе не предпринимает. "Вот они придумали, что все переговоры в этой тишине - мы нигде не видим Владимира Александровича, его нет", - возмущается военный.
Впрочем, майор уверен: в будущем Зеленскому всё равно придётся нести ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР - не юридическую, так историческую.
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