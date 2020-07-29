"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы

27 июля в Донбассе по инициативе украинского президента Владимира Зеленского был введён режим тишины. Однако в ВСУ недовольны тем, как сам Зеленский относится к соблюдению необходимых в таком случае процедур. Майор Роман Ковалёв из АТО высказал свои соображения в эфире украинского "4 канала". Он напомнил, что во время перемирия президент лично несёт ответственность за режим тишины, а потому должен и лично отчитываться перед ТКГ.

"Что мне не нравится в этом перемирии, это то, что там появляется эта сторона - Трёхсторонняя контактная группа. Войска что-то должны ей отвечать, докладывать. А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы!

По словам майора ВСУ, Зеленский использует режим перемирия как ширму, а сам старается избежать ответственности. При этом глава Украины, будучи профессиональным шоуменом, продолжает играть на публику, думая только о пиаре и рейтингах, а реальных действий по урегулированию ситуации в Донбассе не предпринимает. "Вот они придумали, что все переговоры в этой тишине - мы нигде не видим Владимира Александровича, его нет", - возмущается военный.

Впрочем, майор уверен: в будущем Зеленскому всё равно придётся нести ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР - не юридическую, так историческую.