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"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского

07 января 2021, 19:15  •  221 • Политика
В очередном интервью Дмитрий Гордон обошёл сам себя. Ещё не успели стихнуть страсти после мема, созданного в беседе с Михаилом Ходорковским, как журналист дал новую пищу для ума. Когда говорил с Евгением Чичваркиным.
В интервью с Михаилом Ходорковским Гордон пошутил, услышав ответ на вопрос о том, как олигарх жил в тюрьме.
- Каковы были условия? - спросил Гордон.
- Барак, - ответил Ходорковский.
- Обама? - продолжил Гордон. Реакцией было каменное лицо олигарха.
Количество мемов по примеру этого диалога идёт на тысячи. Дмитрий Гордон, комментируя свой неловкий выпад, отметил, что это, мол, у него чувство юмора такое. Бывает... Теперь появилась новая возможность оценить юмор украинского журналиста. В беседе с бежавшим из России Евгением Чичваркиным Гордон тоже пытался комментировать ответы.
Чичваркин бежал из России, понимая, что его отдадут под суд. Впрочем, он всё равно считает себя правым. Вот так он рассказывал об уголовном деле:
- Я был на встрече в компании ANN, которой мы продали "Евросеть", и позвонили следователи, чтобы вручить мне повестку на то время, когда они знали, что я буду отсутствовать. Я сказал, что мне не до сук…
- Недосуг? - уточнил Гордон. На что Чичваркин отметил, что "это такая игра слов".
Спустя ещё минуту журналист шутил ещё грубее. Оказалось, что чувство юмора совсем уж незатейливое. Чичваркин говорил, как улетал: "Я вбежал практически последним. Люк закрылся, а потом вдруг открылся, и пилот сказал, что мы ждём пассажира [...] И как в том анекдоте про..." Гордон будто бы даже с надеждой продолжил фразу: "Про обосрался?" Евгений Чичваркин, кажется, смутившись, сказал: "Нет... А ты, москалык, вже прыихав". И тут смущаться пришлось уже самому Гордону.
Полная версия интервью доступна в YouTube-канале журналиста.

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