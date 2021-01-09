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"А Трамп-то не настоящий!": Речь проигравшего за президента прочитал робот, уверены конспирологи
09 января 2021, 14:20 • 100 • Политика
Дональд Трамп после взятия Капитолия опубликовал на личной странице в Twitter видео, где согласился со своими оппонентами и заявил, что обеспечит мирную передачу власти. Кроме того, Трамп не выказал поддержку взявшим здание Конгресса США. А теперь комментаторы под видео настаивают: "А Трамп-то не настоящий!"
После того как президент США Дональд Трамп вдохновил поддерживающих его американцев сопротивляться итогам выборов, а "трамписты" взяли здания Капитолия, администрация Twitter забанила политика. Спустя день было объявлено, что Трамп удалил контент, из-за которого был выдан бан, а затем на странице появилось видео, где президент США заявлял, что готов к передаче власти.
"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают, что я прав, тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - сказал республиканец.
А сегодня под видео множатся комментарии сомневающихся в том, что в ролике действительно снялся Дональд Трамп. Дело в том, что в отличие от всех остальных постов этот было опубликован с помощью Twitter Media Studio. Обычно Трамп публикует посты с помощью IPhone. Кроме того, "это видео было снято до того, как Трамп выступил на митинге, во время осады", пишет, например, Rick Macomber. С другой стороны, Krishna Wagle тут же вступает в спор с оппонентом на личной странице Трампа, настаивая, что тезис "А Трамп-то не настоящий!" не имеет никаких доказательств.
Нашлись и те, кто привёл в пример доклад TED о подделках искусственного интеллекта. В своё время авторы доклада показали четыре видео с президентом США Бараком Обамой и предложили выбрать настоящего. Все ролики выглядели идеально, однако оказалось, что ни один из них не был реальным. Везде за Обаму говорил искусственный интеллект, а самого президента нарисовали.
Словом, чем ближе инаугурация Джо Байдена, тем больше конспирологических версий обсуждают в США, лишь ещё больше волнуя людей.
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