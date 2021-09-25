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"А толку?" Путин обнулил предложение ликвидировать Рособрнадзор простым фактом

25 сентября 2021, 18:15  •  120 • Политика
Путин отклонил инициативу Нечаева о ликвидации Рособрнадзора. "Ликвидировать всё можно! В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну а что толку?" - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин ответил на предложение ликвидировать Рособрнадзор, поступившее от лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Глава государства указал, что проблема требует более глубокого подхода.
Речь идёт о ликвидации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. По мнению Нечаева, это позволило бы избавить учителей от бюрократической нагрузки. Путин не согласился.
Ликвидировать всё можно! В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну а что толку? А взятки начали брать не гаишники, а те, к кому перешли эти функции. Здесь повнимательней надо посмотреть,
- указал глава государства.
Он подчеркнул, что в любом случае кто-то должен следить за качеством образования, а также за тем, чтобы оно было доступно. При этом Путин отметил, что внести изменения в деятельность Рособрнадзора или провести реформу ведомства вполне возможно. Президент добавил, что готов к дискуссиям по этому поводу.

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