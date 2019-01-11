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"А точно долетит?": В Сети обсуждают решение Британии противопоставить "российской угрозе" истребить F-35B
11 января 2019, 04:54 • 145 • В мире
F-35, американский истребитель пятого поколения, продолжает играть роль "политического инструмента". Так, британский министр обороны Гэвин Уильямсон неожиданно заявил, что Королевские ВВС будут использовать F-35 для борьбы с "российской угрозой". Пользователи Сети усомнились: "А точно долетит?
Один из самых обсуждаемых самолетов последнего времени, на который американские военные возлагали невероятные надежды, это истребитель F-35. Не став настоящей угрозой для потенциального противника, самолет неплохо используется в качестве инструмента "политического давления".
К примеру, британский министр обороны Гэвин Уильямсон, выступая на базе "Мархам" в Норфолке, сообщил, что для противостояния "возрождающейся российской угрозе" Королевские ВВС будут теперь использовать F-35B. Американский истребитель приходит на смену устаревшим "Торнадо", которые находятся на вооружении в Британии почти четыре десятка лет.
На авианосце "Королева Елизавета" уже проходят первые испытания F-35B, в всего до 2022 года у США будет закуплено 17 таких самолетов.
На эту новость отреагировали в Twitter. "Интересно американцы случайно не сказали англичанам, что их F 35 очень боится молнии - электроника накрывается, шторма, ну движок-то один, если что - к берегу вручную грести придется", "Опять выпускают Кракена". "А он точно до России долетит? Когда начинать бояться?", - пишут пользователи соцсети.
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