"А точно долетит?": В Сети обсуждают решение Британии противопоставить "российской угрозе" истребить F-35B

F-35, американский истребитель пятого поколения, продолжает играть роль "политического инструмента". Так, британский министр обороны Гэвин Уильямсон неожиданно заявил, что Королевские ВВС будут использовать F-35 для борьбы с "российской угрозой". Пользователи Сети усомнились: "А точно долетит?

Один из самых обсуждаемых самолетов последнего времени, на который американские военные возлагали невероятные надежды, это истребитель F-35. Не став настоящей угрозой для потенциального противника, самолет неплохо используется в качестве инструмента "политического давления".

К примеру, британский министр обороны Гэвин Уильямсон, выступая на базе "Мархам" в Норфолке, сообщил, что для противостояния "возрождающейся российской угрозе" Королевские ВВС будут теперь использовать F-35B. Американский истребитель приходит на смену устаревшим "Торнадо", которые находятся на вооружении в Британии почти четыре десятка лет.

На авианосце "Королева Елизавета" уже проходят первые испытания F-35B, в всего до 2022 года у США будет закуплено 17 таких самолетов.

На эту новость отреагировали в Twitter. "Интересно американцы случайно не сказали англичанам, что их F 35 очень боится молнии - электроника накрывается, шторма, ну движок-то один, если что - к берегу вручную грести придется", "Опять выпускают Кракена". "А он точно до России долетит? Когда начинать бояться?", - пишут пользователи соцсети.

Интересно американцы случайно не сказали англичанам что их F 35 очень боится молнии электроника накрывается, шторма ну движок то один если что к берегу вручную грести придется)) — Сергей.Чижов. (@chizhov_s) 10 января 2019 г.