"А теперь самое смешное…": Почему Белый дом "почернел" с приходом Байдена? Секрет раскрыт

Состоявшаяся 20 января инаугурация президента США Джо Байдена стала "самой-самой", подчёркивается в программе "Взгляд Царьграда".

В том смысле, что новый глава Белого дома стал самым пожилым лидером страны, вице-президент Камала Харрис - первой в истории женщиной на этом посту, а бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп сумел улизнуть от двух импичментов подряд.

В своей торжественной речи Байден не смог избежать главного - оды к демократии. И хотя последние несколько месяцев американцы наблюдали её извращённую тёмную сторону, сейчас новоявленный президент заговорил о полной её победе.

"А теперь самое смешное": не успел Байден заступить на пост, как на сайте Белого дома ввели чёрную тему оформления. Специально для поддержки движения Black Lives Matter, уверены многие.

Новый лидер государства уже успел подписать несколько президентских указов. Теперь политологи начали гадать, когда он начнёт выходить в свет, а точнее - встречаться со своими коллегами.

Многих особенно волнует - когда состоятся первые переговоры Байдена и российского глава Владимира Путина. Ожидается, что дату встречи мировых лидеров определит в первую очередь коронавирус.