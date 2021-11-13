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"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей

13 ноября 2021, 01:35  •  110 • В мире
В Болгарии недоумевают, почему в ЕС переполошились из-за мигрантов, скопившихся у границ Польши.
Ситуацию с мигрантами на границе Польши обсудили в пятницу во Франции. Как говорится в сообщении МИД России, Москва настаивает, что урегулирование проблемы возможно "только путём уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права".
Россия поддерживает белорусов, на которых обрушился поток негатива из ЕС. Вопрос может выйти и на высший президентский уровень обсуждения. СМИ сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с Владимиром Путиным, в том числе и по Белоруссии.
В то же время у простых людей ситуация с мигрантами вызывает удивление. Так, читатели болгарского издания Dnes.dir недоумевают, почему у ЕС столь стойкое неприятие мигрантов, если несколько лет назад в союзе лишь приветствовалось появление иностранцев.
"Пару лет назад в ЕС прибыло 2-3 миллиона мигрантов, а теперь из-за 10 тысяч в Европе может разразиться война. То ли с ситуацией что-то не так, то ли с руководством…" - отмечает один из комментаторов.
Другой читатель подчёркивает, что своей реакцией ЕС лишь ещё больше сплачивает Белоруссию и Россию.
"ЕС поднесет Путину Белоруссию на блюдечке с голубой каёмочкой. Они очень постарались и у них получилось. Не знаю, хорошо или плохо будет России от такого "подарка"… Но почему ЕС так поступает?" – заметил один из читателей.
"Ничего нового под Солнцем. Только война поможет европейским политикам оправдаться, иначе чем еще можно будет объяснить собачью жизнь простых европейцев этой зимой", - добавил в дискуссии еще один пользователь.

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