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"А теперь они плачут. Бесстыжие!" Онищенко не сдержался, говоря о качестве пива, спаивании народа и беде Росстандарта

08 октября 2019, 19:54  •  124 • Политика
Геннадий Онищенко не сдержался, говоря о качестве пива, спаивании народа и беде Росстандарта. В беседе с Царьградом он говорил о вероятном запрете крафтового пива в России. Эксперт подчеркнул, что Росстандарт сам принимал эту норму: "А теперь они плачут. Бесстыжие!"
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, некогда главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Царьградом прокомментировал сообщения Росстандарта об исчезновении с российских прилавков крафтового пива. Ранее в беседе с RT представители ведомства отметили, что после вступления в силу регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в 2021 году крафтовое пиво приравняют к контрафакту.
Онищенко ответил, что заявление Росстандарта - это просто наращивание паники.
"В таких случаях говорят: мне бы ваши заботы. Чего-чего, а этого добра у нас сегодня много. Даже избыточно много. И та паника, которую вы сеете с подачи Росстандарта, она абсолютно беспочвенна", - сказал Онищенко.
Собеседник Царьграда прямо сказал: сегодня "по большому счету ничего нельзя считать у нас пивом".
"Потому что мы за годы нарастили такие объемы! А своей сырьевой базы не создали. Вот и всё. Так что это относится к любой разновидности пива. Огромные деньги огребают, народ спаивают, а за качество не отвечают. И вместо того чтобы провокации устраивать информационные, нужно следить за принятием тех нормативных актов, которые мы перевели в разряд наднационального регулирования. Вот поступились своим суверенитетом, отдали нормирование на наднациональный уровень. Кто нам диктует права? Россия - это 90% всего рынка на этом европейском экономическом пространстве. И нам кто-то там пишет что-то на эту тему. А теперь мы скулим: вот, видите ли, кого-то или чего-то у нас не будет. А куда смотрел Росстандарт? Когда готовился этот документ, когда участвовали в его разработке? Кто там был? Они же и были. А теперь они плачут. Бесстыжие!"
Нюанс происходящего в следующем. Компании, занимающиеся варкой крафтового пива, работают по своим рецептам. А регламент кроме всего прочего устанавливает и единый стандарт для пива в виде 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов. Все остальное пивом считаться не будет. Поскольку у крафта свои авторские рецепты, ГОСТ для них предусмотреть невозможно. Об этом и беспокоятся в Росстандарте.

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