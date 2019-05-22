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"А свержение Януковича было законным?" Пушков резко осадил вспомнившего о Конституции Парубия

22 мая 2019, 14:54  •  71 • Политика
Сенатор Алексей Пушков резко осадил спикера Верховной рады Андрея Парубия, который вспомнил о Конституции после роспуска парламента. "А свержение Януковича было законным?" - напомнил Пушков о преступлениях лидера Майдана.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал нового президента Украины Владимира Зеленского, который по его мнению начал работу с нарушения Конституции.
"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - пояснил политик и получил резкую отповедь от российского сенатора Алексея Пушкова.
Глава сенатского комитета по обороне и безопасности напомнил одному из лидеров Майдана о беззакониях, которые творились в том числе под его руководством. В качестве примера Пушков привёл свержение Виктора Януковича Верховной Радой при грубом нарушении Конституции и столь же антиконституционное решение о назначении Александра Турчинова на несуществующую должность и.о. президента.
Подписчики Пушкова в твиттере также напомнили, что юридическое признание событий на Украине 2013-2014 годов государственным переворотом так и не было оспорено командой Петра Порошенко, в которую входил Парубий.
Спикер Рады Парубий назвал решение Зеленского о роспуске Рады незаконным. Конституцию он читал...А свержение Януковича Радой было законным? Назначение Турчинова на должность и.о. президента, к-ой нет в Конституции, было законным? Вот и Парубий станет жертвой такой «законности».
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 22, 2019

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