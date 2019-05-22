"А свержение Януковича было законным?" Пушков резко осадил вспомнившего о Конституции Парубия

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал нового президента Украины Владимира Зеленского, который по его мнению начал работу с нарушения Конституции.

"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - пояснил политик и получил резкую отповедь от российского сенатора Алексея Пушкова.

Глава сенатского комитета по обороне и безопасности напомнил одному из лидеров Майдана о беззакониях, которые творились в том числе под его руководством. В качестве примера Пушков привёл свержение Виктора Януковича Верховной Радой при грубом нарушении Конституции и столь же антиконституционное решение о назначении Александра Турчинова на несуществующую должность и.о. президента.

Подписчики Пушкова в твиттере также напомнили, что юридическое признание событий на Украине 2013-2014 годов государственным переворотом так и не было оспорено командой Петра Порошенко, в которую входил Парубий.