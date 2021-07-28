|
"А Столыпин тоже украинец?": Зеленского высмеяли за ошибку в речи
28 июля 2021, 17:50 • 153 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения назвал князя Юрия Долгорукого украинцем. Его слова восприняли со смехом и посоветовали читать учебники.
Глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Крещения Киевской Руси. Он в своей речи коснулся статьи Путина о единстве русского и украинского народов, сказав, что Украине не нужно доказывать историю научно, с помощью трактатов.
После этого он сказал, что в Киеве покоятся останки Юрия Долгорукого, Великого князя Киевского и основателя Москвы.
Политолог, историк Владимир Корнилов посоветовал Зеленскому всё же обратится к учебникам и трактатам, которые он отверг.
" Эх, Зеленский! Зря отверг трактаты. Почитал бы хотя бы один учебник по истории - и открыл бы для себя очевидную истину: Москву основал Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, а уже после этого он захватил Киев", - сказал политолог.
Корнилов также сообщил, что если следовать логике, главы Украины, то всех, кто захватил Киев можно назвать украинцами.
"Кстати, а тот факт, что останки Столыпина покоятся в том же Киеве, доказывают, что он украинец?", - задал он вопрос напоследок.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин написал статью, в которой назвал русских, белорусов и украинцев единым народом, который объединяет общая история, вера и язык. Но страны Запада пытаются рассорить Москву и Киев. Украинская элита, желая обогатиться, активно выступает против России. Сам Зеленский после сказал о народах России и Украины обратное.
Подпишитесь на нас
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2021, 03:50
|
26 июля 2021, 01:40
|
23 июля 2021, 01:15
|
26 июля 2021, 06:15
|
25 июля 2021, 09:10
|
27 июля 2021, 20:45
|
24 июля 2021, 11:10