Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения назвал князя Юрия Долгорукого украинцем. Его слова восприняли со смехом и посоветовали читать учебники.

Глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Крещения Киевской Руси. Он в своей речи коснулся статьи Путина о единстве русского и украинского народов, сказав, что Украине не нужно доказывать историю научно, с помощью трактатов.

После этого он сказал, что в Киеве покоятся останки Юрия Долгорукого, Великого князя Киевского и основателя Москвы.

Политолог, историк Владимир Корнилов посоветовал Зеленскому всё же обратится к учебникам и трактатам, которые он отверг.

" Эх, Зеленский! Зря отверг трактаты. Почитал бы хотя бы один учебник по истории - и открыл бы для себя очевидную истину: Москву основал Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, а уже после этого он захватил Киев", - сказал политолог.

Корнилов также сообщил, что если следовать логике, главы Украины, то всех, кто захватил Киев можно назвать украинцами.

"Кстати, а тот факт, что останки Столыпина покоятся в том же Киеве, доказывают, что он украинец?", - задал он вопрос напоследок.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин написал статью, в которой назвал русских, белорусов и украинцев единым народом, который объединяет общая история, вера и язык. Но страны Запада пытаются рассорить Москву и Киев. Украинская элита, желая обогатиться, активно выступает против России. Сам Зеленский после сказал о народах России и Украины обратное.