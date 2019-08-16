|
"А сколько тогда украли США?": Захарова поставила на место советника президента США Болтона
16 августа 2019, 17:54 • 115 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова ехидно ответила советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону на обвинения в краже Россией технологий. "Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США", - написала она в Facebook.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских ракетных технологий. На его заявления ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова пообещала сделать подробный разбор на тему. Также она предложила пользователям соцсетей поучаствовать в подборке исторических и современных фактов, чтобы точно ничего не упустить.
Кроме того, дипломат напомнила советнику президента США, как американские власти совсем недавно украли российскую дипломатическую собственность. Речь идет о зданиях российских консульств в Сан-Франциско, Вашингтоне и Сиэтле, а также двух российских дипломатических объектах в Мэриленде и Нью-Йорке. В 2017 году их незаконно отобрали у российской дипломатической миссии. Не забыла Захарова и о том, как США крали российских граждан из третьих стран.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2019, 05:24
|
15 августа 2019, 23:54
|
14 августа 2019, 23:39
|
14 августа 2019, 04:09
|
15 августа 2019, 06:09
|
14 августа 2019, 05:39
|
13 августа 2019, 02:09