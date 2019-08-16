Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственност...
Майя Санду воюет с памятью народа о Великой Отечественной войне
Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах прези...
"Столкновения с птицами в 10 раз чаще": Авиакомпании России требуют от...
Главная / Политика

"А сколько тогда украли США?": Захарова поставила на место советника президента США Болтона

16 августа 2019, 17:54  •  115 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова ехидно ответила советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону на обвинения в краже Россией технологий. "Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США", - написала она в Facebook.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских ракетных технологий. На его заявления ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", - написала дипломат на своей странице в Facebook.
Захарова пообещала сделать подробный разбор на тему. Также она предложила пользователям соцсетей поучаствовать в подборке исторических и современных фактов, чтобы точно ничего не упустить.
Кроме того, дипломат напомнила советнику президента США, как американские власти совсем недавно украли российскую дипломатическую собственность. Речь идет о зданиях российских консульств в Сан-Франциско, Вашингтоне и Сиэтле, а также двух российских дипломатических объектах в Мэриленде и Нью-Йорке. В 2017 году их незаконно отобрали у российской дипломатической миссии. Не забыла Захарова и о том, как США крали российских граждан из третьих стран.
"Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", - подытожила Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 17:54
"Столкновения с птицами в 10 раз чаще": Авиакомпании России требуют от Минтранса принять меры
16 августа 2019, 17:54
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
16 августа 2019, 11:24
Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему для протестов
15 августа 2019, 19:09
Спекуляции СМИ вокруг "передачи Лавровым островов Японии" вызвали гнев МИД России
16 августа 2019, 17:54
Климатическое оружие США или "черные лесорубы": Кто виноват в неурожае в России?
16 августа 2019, 15:54
В МИД РФ сообщили, что на атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
14 августа 2019, 23:39
"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков
14 августа 2019, 04:09
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
14 августа 2019, 05:39
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.