"А сколько тогда украли США?": Захарова поставила на место советника президента США Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских ракетных технологий. На его заявления ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова пообещала сделать подробный разбор на тему. Также она предложила пользователям соцсетей поучаствовать в подборке исторических и современных фактов, чтобы точно ничего не упустить.

Кроме того, дипломат напомнила советнику президента США, как американские власти совсем недавно украли российскую дипломатическую собственность. Речь идет о зданиях российских консульств в Сан-Франциско, Вашингтоне и Сиэтле, а также двух российских дипломатических объектах в Мэриленде и Нью-Йорке. В 2017 году их незаконно отобрали у российской дипломатической миссии. Не забыла Захарова и о том, как США крали российских граждан из третьих стран.