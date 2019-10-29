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"А скольким детям помог ФБК?": Навальному объяснили разницу между ним и "американцем" Малкиным
29 октября 2019, 22:54 • 63 • Политика
Алексей Навальный пожаловался на помогающего детям хоккеиста Евгения Малкина, живущего и зарабатывающего в США. "Малкин, будучи гражданином США, спонсирует детский дом в Магнитогорске, отдавая туда свои гонорары. Скольким детям помог гражданин России Навальный?" - поинтересовались у борца с режимом в Сети.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный упрекнул состоящего в Putin Team хоккеиста Евгения Малкина в том, что тот является гражданином США. В Сети "борцу с режимом" объяснили, в чем принципиальное отличие между ним и хоккеистом.
Зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" сообщило о том, что состоящий в Putin Team хоккеист Евгений Малкин является гражданином США. Навальный тут же перепостил новость, добавив жалобы на то, что его спонсируемый из-за рубежа Фонд борьбы с коррупцией признали иноагентом.
Напомним, что для того, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), необходимо иметь американское или канадское гражданство. То, что оно есть у Евгения Малкина, является секретом Полишинеля. При этом заработанные в США деньги хоккеист тратит на помощь России. Помощь детям и пострадавшим от различных катастроф - лишь малая часть заслуг спортсмена.
Фото: скиншот Telegram-канал "Юлия Витязева"
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