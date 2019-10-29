"А скольким детям помог ФБК?": Навальному объяснили разницу между ним и "американцем" Малкиным

Оппозиционный блогер Алексей Навальный упрекнул состоящего в Putin Team хоккеиста Евгения Малкина в том, что тот является гражданином США. В Сети "борцу с режимом" объяснили, в чем принципиальное отличие между ним и хоккеистом.

Зарегистрированное в Латвии издание "Медуза" сообщило о том, что состоящий в Putin Team хоккеист Евгений Малкин является гражданином США. Навальный тут же перепостил новость, добавив жалобы на то, что его спонсируемый из-за рубежа Фонд борьбы с коррупцией признали иноагентом.

"Малкин, будучи гражданином США, спонсирует детский дом в Магнитогорске, отдавая туда свои гонорары. Скольким детям помог гражданин России Навальный? Малкин пожертвовал четыре миллиона рублей для пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске. Какую помощь людям тогда оказал ФБК и штаб Навального?" - поинтересовалась у "оппозиционера" журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что для того, чтобы играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), необходимо иметь американское или канадское гражданство. То, что оно есть у Евгения Малкина, является секретом Полишинеля. При этом заработанные в США деньги хоккеист тратит на помощь России. Помощь детям и пострадавшим от различных катастроф - лишь малая часть заслуг спортсмена.

Фото: скиншот Telegram-канал "Юлия Витязева"