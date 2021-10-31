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"А шоу зачем было?": Один неудобный вопрос Молдавии о русском газе от "Голоса Мордора"

31 октября 2021, 18:55  •  150 • Политика
Молдавия выплатит России долг в 700 миллионов долларов за газ, который ранее отказывалась признавать. Также подписан контракт на закупку русского голубого топлива. "А шоу зачем было?" - задаётся вопросом "Голос Мордора".
Власти Молдавии согласились выплатить России долг в 700 миллионов долларов, а газ будут закупать по цене 500-600 долларов за тысячу кубов. Рыночная цена голубого топлива - в районе 1000 долларов за тысячу кубов.
Этой договорённости предшествовали громкие заявления молдавских властей. Они обвиняли Россию во всех грехах и отказывались признавать газовый долг Приднестровья. Однако когда запасы газа в стране дошли до критической отметки, а Европа ответила на просьбы о помощи исключительно ободрительными заявлениями, в Молдавии резко поменяли риторику.
А шоу зачем было?
- задал неудобный вопрос в Twitter "Голос Мордора".
Напомним, что Европа сама загнала себя в тиски газового кризиса, когда решила покупать газ не по долгосрочным контрактам, а по его рыночной стоимости. Пока голубое топливо стоило дёшево - схема работала. Однако стоило ситуации измениться, как цены пошли вверх, постоянно обновляя рекорды. В результате в Европе сложился дефицит газа, а его цена увеличилась в 10 раз.
В Молдове согласились выплатить России долг в 700 млн долларов, а газ будут закупать по цене 500-600 долларов за тысячу кубов. При этом в правительстве Молдовы заявили, что российский газ обойдётся дешевле любых других источников и его цена будет ниже рыночной.
А шоу зачем было?
— Голос Мордора (@spacelordrock) October 31, 2021

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