Молдавия выплатит России долг в 700 миллионов долларов за газ, который ранее отказывалась признавать. Также подписан контракт на закупку русского голубого топлива. "А шоу зачем было?" - задаётся вопросом "Голос Мордора".

Власти Молдавии согласились выплатить России долг в 700 миллионов долларов, а газ будут закупать по цене 500-600 долларов за тысячу кубов. Рыночная цена голубого топлива - в районе 1000 долларов за тысячу кубов.

Этой договорённости предшествовали громкие заявления молдавских властей. Они обвиняли Россию во всех грехах и отказывались признавать газовый долг Приднестровья. Однако когда запасы газа в стране дошли до критической отметки, а Европа ответила на просьбы о помощи исключительно ободрительными заявлениями, в Молдавии резко поменяли риторику.

А шоу зачем было?

- задал неудобный вопрос в Twitter "Голос Мордора".

Напомним, что Европа сама загнала себя в тиски газового кризиса, когда решила покупать газ не по долгосрочным контрактам, а по его рыночной стоимости. Пока голубое топливо стоило дёшево - схема работала. Однако стоило ситуации измениться, как цены пошли вверх, постоянно обновляя рекорды. В результате в Европе сложился дефицит газа, а его цена увеличилась в 10 раз.