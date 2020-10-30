"А с терпилами всегда поступают именно так": Симоньян о цензуре Google в России

Редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на решение Google и платформы YouTube сделать пометку программе "60 минут" телеканала "Россия 1". Как сообщал ранее ведущий программы Евгений Попов, YouTube предупреждает зрителей, что контент шоу может быть неподходящим для части аудитории.

Попова подобная пометка возмутила: "Это что за репрессии? Ты совсем охренел, YouTube?" В то же время Маргарита Симоньян подчеркнула, что подобное отношение платформы к российским средствам массовой информации вполне объяснимо:

" Это потому, что в отношениях с Гуглом и всеми ими мы - терпилы. А с терпилами всегда поступают именно так", - написала главный редактор RT на личной странице в Twitter.

Кстати, сегодня стало известно, что Twitter отметил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение. Социальная сеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту. И это далеко не первый подобный шаг в отношении российских журналистов.

Жертвой незаконных действий YouTube стал и телеканал Царьград. Напомним, канал "Первого русского" на платформе удалили со всем контентом, как только мы достигли миллионной (!) аудитории. Как отмечал ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев, действия YouTube - это политическая манипуляция. С платформы удаляют всё, что, по мнению руководства Google, защищает интересы России. К слову, Царьград решает конфликт с Google в судебном порядке.