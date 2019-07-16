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"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос

16 июля 2019, 07:54  •  215 • В мире
На руках у украинского гаранта в день приезда в Незалежную главы Евросовета Дональда Туска все заметили яркие желтые браслеты, какими обычно отмечают гостей в ночных клубах. Как оказалось, на браслетах Зеленского написаны имена украинских моряков, арестованных после "керченской провокации". "А с именами детей, убитых в Донбассе, Зеленский браслеты не носит?", - задали вопрос в Сети.
Желтые браслеты, о которых идет речь, Зеленский пообещал не снимать до тех пор, "пока военнослужащие ВСУ не вернутся на Родину", пишет "Утро.Ру"
"О желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.
На "показушный" поступок президента, который больше подходит шоумену, отреагировали пользователи Сети.
"А с именами убитых в Донбассе детей Зеленский браслеты не носит?", - поинтересовался журналист Виталий Третьяков.
"Фамилии убитых гражданских жителей Донбасса, особенно детишек пусть напишет на ошейнике и носит – там браслета мало будет", - добавила Честякова.
"И труселя с якорями? Только он забыл, гадёныш, что его кровавый счёт уже открыт. Пусть лучше ЭТО зарубит на своём носу", - прокомментировала Валерия Рогожина.
Многих эта выходка президенту Украины откровенно насмешила, поскольку это, по их мнению, "просто днище политики".
"Он еще и браслеты носит? А броши и стринги?", - посмеялся пользователь под ником Efan.
"Клоун, да ещё и с фенечками. Рад за украинцев я", - написал Александр Репник.
Фото: Twitter/РИА Новости
Фото: Twitter/РИА Новости
Фото: Twitter/РИА Новости

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