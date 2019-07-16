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"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
16 июля 2019, 07:54 • 215 • В мире
На руках у украинского гаранта в день приезда в Незалежную главы Евросовета Дональда Туска все заметили яркие желтые браслеты, какими обычно отмечают гостей в ночных клубах. Как оказалось, на браслетах Зеленского написаны имена украинских моряков, арестованных после "керченской провокации". "А с именами детей, убитых в Донбассе, Зеленский браслеты не носит?", - задали вопрос в Сети.
Желтые браслеты, о которых идет речь, Зеленский пообещал не снимать до тех пор, "пока военнослужащие ВСУ не вернутся на Родину", пишет "Утро.Ру"
На "показушный" поступок президента, который больше подходит шоумену, отреагировали пользователи Сети.
"А с именами убитых в Донбассе детей Зеленский браслеты не носит?", - поинтересовался журналист Виталий Третьяков.
"Фамилии убитых гражданских жителей Донбасса, особенно детишек пусть напишет на ошейнике и носит – там браслета мало будет", - добавила Честякова.
"И труселя с якорями? Только он забыл, гадёныш, что его кровавый счёт уже открыт. Пусть лучше ЭТО зарубит на своём носу", - прокомментировала Валерия Рогожина.
Многих эта выходка президенту Украины откровенно насмешила, поскольку это, по их мнению, "просто днище политики".
"Он еще и браслеты носит? А броши и стринги?", - посмеялся пользователь под ником Efan.
"Клоун, да ещё и с фенечками. Рад за украинцев я", - написал Александр Репник.
Фото: Twitter/РИА Новости
Фото: Twitter/РИА Новости
Фото: Twitter/РИА Новости
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