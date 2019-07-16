"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос

Желтые браслеты, о которых идет речь, Зеленский пообещал не снимать до тех пор, "пока военнослужащие ВСУ не вернутся на Родину", пишет "Утро.Ру"

"О желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

На "показушный" поступок президента, который больше подходит шоумену, отреагировали пользователи Сети.

"А с именами убитых в Донбассе детей Зеленский браслеты не носит?", - поинтересовался журналист Виталий Третьяков.

"Фамилии убитых гражданских жителей Донбасса, особенно детишек пусть напишет на ошейнике и носит – там браслета мало будет", - добавила Честякова.

"И труселя с якорями? Только он забыл, гадёныш, что его кровавый счёт уже открыт. Пусть лучше ЭТО зарубит на своём носу", - прокомментировала Валерия Рогожина.

Многих эта выходка президенту Украины откровенно насмешила, поскольку это, по их мнению, "просто днище политики".

"Он еще и браслеты носит? А броши и стринги?", - посмеялся пользователь под ником Efan.

"Клоун, да ещё и с фенечками. Рад за украинцев я", - написал Александр Репник.

Фото: Twitter/РИА Новости

Фото: Twitter/РИА Новости