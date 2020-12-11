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"А с чего началась революция 1917-го?" Шафран призвала не обесценивать ресторанный бунт в Петербурге
11 декабря 2020, 19:10 • 126 • Политика
Анна Шафран призвала не обесценивать ресторанный бунт в Петербурге: "Массовые выступления начинались и по менее значимым поводам". Она, в частности, напомнила, с чего началась революция 1917-го - из-за кратковременных перебоев в подвозе хлеба.
Журналистка Анна Шафран в своей программе "Шафран" на канале Царьград, говоря о реакции граждан на новые антикоронавирусные ограничения, упомянула о бунте рестораторов в Санкт-Петербурге.
Так, владельцы заведений общепита ранее массово выступили против решения градоначальника Александра Беглова, который постановил запретить работу кафе и ресторанов в новогодние праздники. Они объединились и заявили о своём намерении продолжать деятельность в этот период вопреки ограничениям.
Ведущая заметила, что многие не придали значения этому событию: "Ну, подумаешь, кабатчики". По её мнению, однако, его совсем не стоит обесценивать.
Она, в частности, напомнила, с чего началась Февральская революция 1917-го: из-за кратковременных перебоев в подвозе хлеба. А пивной путч в Мюнхене, в ходе которого сформировалась и закалилась гитлеровская национал-социалистическая партия, зародился, как это логично следует из названия, в пивной.
Череда цветных революций в арабских странах также стартовала с незначительного, казалось бы, повода - в Тунисе полицейские конфисковали овощи и фрукты у рыночного торговца, как это тысячи раз случалось до того.
Торговец не стерпел унижения, совершил громкое самоубийство, потом начались массовые выступления, а в результате Ливия, например, по сути, исчезла с карты мира. Гражданская война там не прекращается уже 9 лет.
Ведущая выразила надежду на то, что руководство культурной столицы все же сумеет договориться с предпринимателями. Она также сказала о необходимости устранения большевистского стереотипа о том, что предприниматели - это как бы не люди.
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