Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской п...
Главная / Политика

"А Россию? Россию нельзя! Задача иная": Соловьёв разоблачил расследование по Навальному

15 сентября 2020, 15:05  •  160 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео призвал провести расследование "отравления" Навального с привлечением большого числа стран. Телеведущий Владимир Соловьёв разоблачил призыв американского дипломата по расследованию, подметив: "А Россию? Россию нельзя! Задача иная".
В интервью радиостанции France Inter госсекретарь США Майк Помпео призвал большее количество стран присоединиться к расследованию "отравления" Алексея Навального. Американский дипломат не преминул заметить, что США "обеспокоены тем, что происходит".
В частности, Помпео считает необходимым выяснить, не только каким именно "ядом" был "отравлен" российский оппозиционер, но и как вещество вообще попало в организм блогера.
Любопытно, что ранее газета The New York Times со ссылкой на сотрудника органов безопасности ФРГ сообщила о том, что Навальный пришёл в себя и во время разговора с сотрудником немецкой прокуратуры "отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией".
То есть, следуя логике, расследовать по призыву Помпео "отравление" Навального должны все, кроме России, против которой Запад голословно выдвинул обвинения. Напомним, в западной прессе даже звучали совсем уж провокационные заявления типа того, что в "отравлении" виноват президент Владимир Путин.
Телеведущий Владимир Соловьёв разоблачил призыв Помпео по расследованию "отравления" Навального, указав на важный момент.
"А Россию? Россию нельзя! Навальный не даёт добро! И как все эти страны собираются расследовать произошедшее с Навальным? Никак. Задача иная. Санкции", - написал журналист у себя в авторском Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



160
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 09:35
"Нам даже отказывают в том, что мы люди?!": Лавров разнёс версию о "случайном" спасении Навального
15 сентября 2020, 02:15
Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 05:55
Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.