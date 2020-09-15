"А Россию? Россию нельзя! Задача иная": Соловьёв разоблачил расследование по Навальному

В интервью радиостанции France Inter госсекретарь США Майк Помпео призвал большее количество стран присоединиться к расследованию "отравления" Алексея Навального. Американский дипломат не преминул заметить, что США "обеспокоены тем, что происходит".

В частности, Помпео считает необходимым выяснить, не только каким именно "ядом" был "отравлен" российский оппозиционер, но и как вещество вообще попало в организм блогера.

Любопытно, что ранее газета The New York Times со ссылкой на сотрудника органов безопасности ФРГ сообщила о том, что Навальный пришёл в себя и во время разговора с сотрудником немецкой прокуратуры "отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией".

То есть, следуя логике, расследовать по призыву Помпео "отравление" Навального должны все, кроме России, против которой Запад голословно выдвинул обвинения. Напомним, в западной прессе даже звучали совсем уж провокационные заявления типа того, что в "отравлении" виноват президент Владимир Путин.

Телеведущий Владимир Соловьёв разоблачил призыв Помпео по расследованию "отравления" Навального, указав на важный момент.

"А Россию? Россию нельзя! Навальный не даёт добро! И как все эти страны собираются расследовать произошедшее с Навальным? Никак. Задача иная. Санкции", - написал журналист у себя в авторском Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ".