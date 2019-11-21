|
"А разгром у Рейхстага?": В Австралии заявили о победе Германии над Москвой во время Второй мировой
21 ноября 2019, 00:09 • 109 • В мире
В Сети отреагировали на "исследование" австралийского историка Дэвида Стэхела. Учёный сделал "сенсационное открытие": по его версии, Германия победила под Москвой в 1941 году. "Ждём исследования о разгроме под Рейхстагом", написали в Twitter "Голос Мордора". Пользователи интернета сделали вывод, что новость о победе Советского Союза "ещё не дошла до Австралии".
В Рунете высмеяли автора исторического исследования Дэвида Стэхела, который заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году.
"Про поражение Красной армии на Курской дуге мы уже в курсе, осталось дождаться исторического исследования о полном разгроме советских войск в ходе штурма Рейхстага", - написал "Голос Мордора".
"Австралия - это [брань] мира, туда новость ещё не дошла", - пошутил пользователь @ITcrowd7.
"Интересно, на какой гуще он эти выводы сделал?" - прокомментировал @Wfm6ByUSL9yXrqu.
Историк и преподаватель Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Дэвид Стэхел в своей книге "Отступление от Москвы" заявил, что советское наступление в конце 1941 года окончилось победой Германии. Однако после этого советское верховное командование ценой массовых потерь переломило ход войны, считает он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 18:09
|
18 ноября 2019, 10:24
|
18 ноября 2019, 16:54
|
14 ноября 2019, 02:24
|
14 ноября 2019, 12:09
|
17 ноября 2019, 21:24
|
17 ноября 2019, 01:54