"А разгром у Рейхстага?": В Австралии заявили о победе Германии над Москвой во время Второй мировой

В Рунете высмеяли автора исторического исследования Дэвида Стэхела, который заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году.

"Про поражение Красной армии на Курской дуге мы уже в курсе, осталось дождаться исторического исследования о полном разгроме советских войск в ходе штурма Рейхстага", - написал "Голос Мордора".

"Австралия - это [брань] мира, туда новость ещё не дошла", - пошутил пользователь @ITcrowd7.

"Интересно, на какой гуще он эти выводы сделал?" - прокомментировал @Wfm6ByUSL9yXrqu.

Историк и преподаватель Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Дэвид Стэхел в своей книге "Отступление от Москвы" заявил, что советское наступление в конце 1941 года окончилось победой Германии. Однако после этого советское верховное командование ценой массовых потерь переломило ход войны, считает он.