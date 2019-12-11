"А разговоров-то сколько было": Версия США об атаке на саудовские нефтяные объекты разбилась в ООН

Стало известно о том, что версия о виновниках атаки на саудовские нефтяные объекты в сентябре этого года, озвученная в Вашингтоне, разбилась в ООН. В частности, речь идёт о том, что невозможно подтвердить иранское происхождение беспилотников, атаковавших объекты. Именно на этой версии, напомним, настаивали в США.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отметил, что "невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение".

Об этом он упомянул в своём докладе, представленном Совету Безопасности ООН.

Свои выводы Гутерриш основывает на мнении экспертов, изучивших обломки оружия, использованного для нападения. Напомним, Иран с самого начала категорически опровергал свою причастность к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, ответственность за атаку взяла на себя йеменская группировка хуситов.

Интернет-пользователи не сдержали иронии, узнав о выводах, последовавших из доклада генсека ООН.

"Вот и всё. ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведённые в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, - пишет @Pravdiva_pravda. - А разговоров-то сколько было…"

Фото: скриншот twitter/Pravdiva_pravda