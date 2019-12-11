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"А разговоров-то сколько было": Версия США об атаке на саудовские нефтяные объекты разбилась в ООН
11 декабря 2019, 14:09 • 74 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш в своём докладе, представленном Совету Безопасности всемирной организации, фактически расписался в бессилии подтвердить американскую версию об атаке на саудовские нефтяные объекты. Он пояснил, что невозможно подтвердить иранское происхождение участвовавших при нападении беспилотников. "А разговоров-то сколько было", - не сдерживают иронии в Сети.
Стало известно о том, что версия о виновниках атаки на саудовские нефтяные объекты в сентябре этого года, озвученная в Вашингтоне, разбилась в ООН. В частности, речь идёт о том, что невозможно подтвердить иранское происхождение беспилотников, атаковавших объекты. Именно на этой версии, напомним, настаивали в США.
Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отметил, что "невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение".
Об этом он упомянул в своём докладе, представленном Совету Безопасности ООН.
Свои выводы Гутерриш основывает на мнении экспертов, изучивших обломки оружия, использованного для нападения. Напомним, Иран с самого начала категорически опровергал свою причастность к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, ответственность за атаку взяла на себя йеменская группировка хуситов.
Интернет-пользователи не сдержали иронии, узнав о выводах, последовавших из доклада генсека ООН.
"Вот и всё. ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведённые в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, - пишет @Pravdiva_pravda. - А разговоров-то сколько было…"
Фото: скриншот twitter/Pravdiva_pravda
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