Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Благодаря нерушимому единству и сплочённости наших народов…»
В судьбе Донбасса ничего не изменилось
В США утвердили оборонный бюджет на 2020 год: Ракеты средней и меньшей дальности...
Тема газа на «нормандской» встрече в Париже не раскрыта: Договорились договарива...
Главная / Политика

"А разговоров-то сколько было": Версия США об атаке на саудовские нефтяные объекты разбилась в ООН

11 декабря 2019, 14:09  •  74 • Политика
Генсек ООН Антониу Гутерриш в своём докладе, представленном Совету Безопасности всемирной организации, фактически расписался в бессилии подтвердить американскую версию об атаке на саудовские нефтяные объекты. Он пояснил, что невозможно подтвердить иранское происхождение участвовавших при нападении беспилотников. "А разговоров-то сколько было", - не сдерживают иронии в Сети.
Стало известно о том, что версия о виновниках атаки на саудовские нефтяные объекты в сентябре этого года, озвученная в Вашингтоне, разбилась в ООН. В частности, речь идёт о том, что невозможно подтвердить иранское происхождение беспилотников, атаковавших объекты. Именно на этой версии, напомним, настаивали в США.
Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отметил, что "невозможно на независимой основе подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение".
Об этом он упомянул в своём докладе, представленном Совету Безопасности ООН.
Свои выводы Гутерриш основывает на мнении экспертов, изучивших обломки оружия, использованного для нападения. Напомним, Иран с самого начала категорически опровергал свою причастность к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, ответственность за атаку взяла на себя йеменская группировка хуситов.
Интернет-пользователи не сдержали иронии, узнав о выводах, последовавших из доклада генсека ООН.
"Вот и всё. ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведённые в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, - пишет @Pravdiva_pravda. - А разговоров-то сколько было…"
Фото: скриншот twitter/Pravdiva_pravda

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 14:09
"Готовы продлить договор хоть сегодня": Лавров обсудил с Трампом судьбу СНВ-3
10 декабря 2019, 21:54
"Воспринимал "тяжеловеса" с ревностью": У Медведева с Лужковым конфликт был, у Лужкова с Медведевым не было - Делягин
10 декабря 2019, 18:39
"Зеленский показал, что способен слушать старших товарищей": Сенатор оценил итоги саммита
11 декабря 2019, 02:24
Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по "вмешательству в выборы"
11 декабря 2019, 14:09
"Все дороги ведут к Путину": Трамп похвастался фото с Лавровым. Американцы заподозрили предательство
10 декабря 2019, 15:24
"Давайте говорить "ничья": Зеленский рассказал о своей первой встрече с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-...
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националист...
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Пари...
11 декабря 2019, 01:09
"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лид...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
10 декабря 2019, 18:39
"Гальюнная дипломатия": Странная засада на Путина в ходе "нормандской встречи" стала сенсацией на Украине
09 декабря 2019, 10:09
«Ржев». Ну и кто это проплатил?
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
07 декабря 2019, 19:09
"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.