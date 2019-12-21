"А "танкиста" Цимбалюка расстреляют?": Украинский канал "попал" из-за показа пресс-конференции Путина

Украинский телеканал "Наш" попал в неприятную ситуацию из-за показа трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина. Каналом заинтересовался Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который уже запретил к показу в Незалежной почти все российские телеканалы.

Среди других абсурдных придирок к телеканалу - показ акции украинских националистов в Киеве с подписью "Нацкорпус перекрыл Крещатик". Также каналу предъявляют ставшее уже классическим обвинение в угрозе нацбезопасности и территориальной целостности Украины.

"Национальный совет принял решение о проверке телеканала "Наш" из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора", - написал в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

В комментариях пользователи соцсетей поинтересовались, какие меры будут предприняты в отношении украинского журналиста Романа Цимбалюка, который не только присутствовал на пресс-конференции "президента страны-агрессора", но ещё и задавал президенту вопросы. Если следовать логике Нацсовета, поступок журналиста тянет как минимум на предательство.

"А танкиста Рому, который там вопросы дебильные задавал - расстреляют, наверное?" - шутит по этому поводу tg-канал Breeg Time.

Напомним, что на пресс-конференции Путина в Москве Цимбалюк пригрозил российскому лидеру "украинскими танками" на Кубани. В ответ глава государства напомнил журналисту, что у Киева нет ни одного украинского танка, только советские.