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"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
23 августа 2019, 02:39 • 120 • В мире
Спецкор "КП" Дарья Асламова в Германии повстречалась с простыми немцами и приезжими. Они рассказали ей о преступлениях мигрантов, жертвами которых становятся жители страны. Так, недавно группа мигрантов надругалась над пожилым мужчиной.
Как сообщила журналистке хозяйка одного из пансионов по имени Мария, вопиющий случай произошёл в соседнем Меммингене, где трое темнокожих вечером поймали "дедушку", принудив его к извращённой связи. При этом они избили его, наказав за сопротивление.
После того как мужчина обратился в полицию с заявлением, правоохранители отыскали насильников - ими оказались беженцы из соседнего лагеря. Проведя с ними "беседу", полицейские... отпустили их, рассказала немка.
По словам Марии, таких случаев в Германии уже не счесть, и никто не знает о них, потому что центральным СМИ запрещено писать об этом.
Однако Асламова выяснила, что у истории было продолжение. Как рассказал ей работающий охранником в лагерях для мигрантов Иво из Боснии, после того как шокирующая история получила широкую огласку, представители местных балканских диаспор - сербов, хорватов, боснийцев, албанцев и даже турок - решили проучить мигрантов, чтобы обезопасить собственные семьи.
"В общем, поймали этих троих и вышибли из них дерьмо. Я думаю, больше им секса не захочется", - сказал Иво. По его словам, после этого балканцы вызвали на беседу "чёрных главарей" и объяснили им, как надо себя вести в цивилизованной стране.
По словам боснийца, в Германии все ненавидят Меркель, он не знает ни одного человека, который проголосовал за её партию. "Она сознательно уничтожила цветущую страну… Германии теперь осталось лет десять, не больше", - подчёркивает он.
Иво заметил, что в Германии ходит байка о том, что Путин спасёт восточных немцев от мигрантов. Он пообещал журналистке, что ей будут заглядывать в глаза с вопросом: "А Путин нас спасёт?"
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