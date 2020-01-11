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"А пуск ракет по базам - не засекла": Соцсети о "засечённых" разведкой США ракетах, "сбивших" Boeing в Иране

11 января 2020, 14:24  •  33 • Политика
Разведка США заявила о двух ракетах, сбивших украинский Boeing в Иране, которые она якобы засекла. "А пуск иранских ракет по своим авиабазам в Ираке - не засекла. Такое бывает, просто поверьте", - комментируют в соцсетях.
Украинский пассажирский самолёт, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. К такому выводу пришла американская разведка, которая засекла иранские радарные сигналы, сообщает телеканал CNN.
"Американская разведка засекла пуск иранских ракет по украинскому Боингу. А пуск иранских ракет по своим авиабазам в Ираке - не засекла. Такое бывает, просто поверьте", - ехидно комментирует в Twitter @subb_zeero.
"Засекла... и орала им вслед "остановите-е-е-есь..." - добавляет Novichok @Novicho38327920.
"Ну дык! "Нет оснований не доверять этим данным")))))" - иронизирует Денис Бакаянов @shtavowski.
Также пользователи предложили своё объяснение, почему США не засекли одни ракеты, но засекли другие.
"Они только свои ракеты могут засекать!" - предположил Борис Ведерников @borved1.
"Ну у них были профилактические работы", - предлагает другое объяснение _s.polishuk @nazidatelb.
"В радарах батарейка села", - пишет Иванов @apex7575.
"Отвлеклись на Боинг", - считает leon chesnov @LChesnov.
Напомним, что первыми версию о том, что Boeing 737 в Тегеране был сбит ракетой иранских сил ПВО, высказали украинские эксперты. Затем информацию подхватили американские СМИ. А потом появилось и видео, на котором якобы видно, как Иран сбивает пассажирский авиалайнер. Примечательно, что после всей этой волны глава Госдепа США внезапно объявил, что считает причиной катастрофы техническую неисправность.
Фото: скриншот Twitter/@subb_zeero

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