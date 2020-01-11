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"А пуск ракет по базам - не засекла": Соцсети о "засечённых" разведкой США ракетах, "сбивших" Boeing в Иране
11 января 2020, 14:24 • 33 • Политика
Разведка США заявила о двух ракетах, сбивших украинский Boeing в Иране, которые она якобы засекла. "А пуск иранских ракет по своим авиабазам в Ираке - не засекла. Такое бывает, просто поверьте", - комментируют в соцсетях.
Украинский пассажирский самолёт, который потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. К такому выводу пришла американская разведка, которая засекла иранские радарные сигналы, сообщает телеканал CNN.
Также пользователи предложили своё объяснение, почему США не засекли одни ракеты, но засекли другие.
Напомним, что первыми версию о том, что Boeing 737 в Тегеране был сбит ракетой иранских сил ПВО, высказали украинские эксперты. Затем информацию подхватили американские СМИ. А потом появилось и видео, на котором якобы видно, как Иран сбивает пассажирский авиалайнер. Примечательно, что после всей этой волны глава Госдепа США внезапно объявил, что считает причиной катастрофы техническую неисправность.
Фото: скриншот Twitter/@subb_zeero
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