"А против кого воевать тогда будут?": Эксперты предложили Трампу пригласить Россию в НАТО

Сегодня Европа не имеет своего явного лидера: пока Британия вылезает из истории с Brexit, а Германия в задумчивости заняла выжидательную позицию, один только Макрон пытается мыслить глобально и рассказывает о своём видении "новой архитектуры безопасности между Евросоюзом и Россией".

Однако, по мнению авторов материала, эксперта Маргариты Матиопулос и политика из Британии Дениса Макшейна, если архитектуру безопасности Евросоюза встроить в оборонительную архитектуру России, то НАТО стало бы лишним органом, и ему пришёл бы конец.

В Европе не очень надеются на то, что Трамп поддержит европейцев в случае нового кризиса. Это и является главной причиной попыток Макрона "заигрывать" с Путиным и делать провокационные заявления о "смерти мозга НАТО".

И вот тут Трамп получает поистине исторический шанс основать новую американскую "восточную политику". Только теперь она должна будет основываться не на "выдавании желаемого за действительное", а на истинном реализме.

Американский президент позиционирует себя как противника идеологизации и интервенционизма. Поэтому логично будет ему пригласить Россию в НАТО. А в ответ на такой "исторический шаг" Россия даст обязательство "прекратить агрессию против Украины". Таким образом Вашингтон и Москва откроют новую страницу в отношениях и станут вместе отвечать за европейскую безопасность. НАТО, в таком случае, станет "оборонительным блоком от Лиссабона до Владивостока.

Новый альянс в то же время сможет стать частью будущего диалога между США, Россией и Китаем: ведь в 21-м веке эти три ядерные державы должны отвечать за мир на планете.

Однако авторы материала выдвигают некое "обязательное условие", которое заключается в решительной дипломатии в рамках переговоров в "нормандском формате" и выполнению договорённостей, которые были в своё время достигнуты в Минске.

"Президент Зеленский должен дать понять, что Киев признаёт вхождение Крыма в состав России в обмен на реинтеграцию Донбасса в состав Украины без особого статуса. В результате появится возможность снятия антироссийских санкций и возвращения России в состав G7", - уверены авторы материала.

Матиопулос и Макшейн уверены в том, что новый альянс, в который войдёт Россия, будет соответствовать интересам как Европы, так и Вашингтона с Москвой. НАТО же от этого сделается только сильнее. Ведь в этом случае Россия перестанет быть соперником, а станет "гарантом европейской безопасности".