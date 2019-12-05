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"А против кого воевать тогда будут?": Эксперты предложили Трампу пригласить Россию в НАТО
05 декабря 2019, 21:39 • 59 • В мире
Европе необходима безопасность. И её мог бы обеспечить американский президент - для него это шанс оставить след в истории. Надо просто взять и пригласить Россию вместе с Крымом в НАТО. Это, прежде всего, усилило бы сам альянс, считают авторы материала, опубликованного в издании Handelsblatt. "А против кого воевать тогда будут?", - заинтересовались пользователи Сети.
Сегодня Европа не имеет своего явного лидера: пока Британия вылезает из истории с Brexit, а Германия в задумчивости заняла выжидательную позицию, один только Макрон пытается мыслить глобально и рассказывает о своём видении "новой архитектуры безопасности между Евросоюзом и Россией".
Однако, по мнению авторов материала, эксперта Маргариты Матиопулос и политика из Британии Дениса Макшейна, если архитектуру безопасности Евросоюза встроить в оборонительную архитектуру России, то НАТО стало бы лишним органом, и ему пришёл бы конец.
В Европе не очень надеются на то, что Трамп поддержит европейцев в случае нового кризиса. Это и является главной причиной попыток Макрона "заигрывать" с Путиным и делать провокационные заявления о "смерти мозга НАТО".
И вот тут Трамп получает поистине исторический шанс основать новую американскую "восточную политику". Только теперь она должна будет основываться не на "выдавании желаемого за действительное", а на истинном реализме.
Американский президент позиционирует себя как противника идеологизации и интервенционизма. Поэтому логично будет ему пригласить Россию в НАТО. А в ответ на такой "исторический шаг" Россия даст обязательство "прекратить агрессию против Украины". Таким образом Вашингтон и Москва откроют новую страницу в отношениях и станут вместе отвечать за европейскую безопасность. НАТО, в таком случае, станет "оборонительным блоком от Лиссабона до Владивостока.
Новый альянс в то же время сможет стать частью будущего диалога между США, Россией и Китаем: ведь в 21-м веке эти три ядерные державы должны отвечать за мир на планете.
Однако авторы материала выдвигают некое "обязательное условие", которое заключается в решительной дипломатии в рамках переговоров в "нормандском формате" и выполнению договорённостей, которые были в своё время достигнуты в Минске.
Матиопулос и Макшейн уверены в том, что новый альянс, в который войдёт Россия, будет соответствовать интересам как Европы, так и Вашингтона с Москвой. НАТО же от этого сделается только сильнее. Ведь в этом случае Россия перестанет быть соперником, а станет "гарантом европейской безопасности".
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