"А потом вместе со мной сядем": Лукашенко забраковал поправки к Конституции

Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию Белоруссии. "А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье", - заявил белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал проект поправок в Конституцию страны. Документ был возвращён на доработку, сообщает белорусское информагентство БелТА.

Инициатива о внесении поправок в Конституцию появилась после массовых протестов в Белоруссии в 2020 году. Проект изменений в основной закон был представлен Лукашенко, однако документ не удовлетворил его. По мнению главы страны, этот документ нельзя назвать хорошо подготовленным. Поэтому он был возвращён в Конституционную комиссию.

Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье,

- заявил Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

Он добавил, что только после этого документ можно будет вынести на всенародное обсуждение. А не позже февраля 2022 года будет проведён референдум, заявил глава государства.