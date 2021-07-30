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"А потом вместе со мной сядем": Лукашенко забраковал поправки к Конституции
30 июля 2021, 17:30 • 92 • Политика
Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию Белоруссии. "А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал проект поправок в Конституцию страны. Документ был возвращён на доработку, сообщает белорусское информагентство БелТА.
Инициатива о внесении поправок в Конституцию появилась после массовых протестов в Белоруссии в 2020 году. Проект изменений в основной закон был представлен Лукашенко, однако документ не удовлетворил его. По мнению главы страны, этот документ нельзя назвать хорошо подготовленным. Поэтому он был возвращён в Конституционную комиссию.
- заявил Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.
Он добавил, что только после этого документ можно будет вынести на всенародное обсуждение. А не позже февраля 2022 года будет проведён референдум, заявил глава государства.
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