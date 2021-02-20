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"А потом сказали: "Давайте подождём". Лавров рассказал, кто лишил Россию безвиза с ЕС

20 февраля 2021, 00:15  •  124 • Политика
Москва выполнила все условия для отмены виз со странами Евросоюза. А потом в Брюсселе сказали: "Давайте подождём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, кто на самом деле лишил Россию безвиза с ЕС.
По его словам, соглашение по безвизовому режиму было готово ещё в 2013 году. Российская сторона выполнила все условия, которые обозначил Евросоюз. В частности, она согласилась на введение биометрических паспортов и обещала возвращать своих граждан в случае нарушения правил въезда в ЕС.
А потом, когда пришло время подписывать (соглашение), ЕС сказал: "Давайте подождём". Причину выяснили очень скоро, они особо не скрывали, - рассказал Лавров в интервью РБК, текст которого выложен на сайте МИД России.
Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что Брюссель отказался открывать безвизовый режим с Россией раньше, чем будут отменены визы с Грузией, Украиной и Молдавией. Автором этой идеи оказались страны Прибалтики, которые известны своей антироссийской риторикой.
Лавров напомнил, что часть России также входит в Европу, нравится это Брюсселю или нет. При этом Москва, в отличие от "брюссельского обкома", готова воспринимать Европу во всём её многообразии.

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