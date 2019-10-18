"А потом рекламировал пиццу": Полковник ГРУ жёстко объяснил, почему Путин не будет слушать "дурачка Горбачёва"

"Напомню, этот тот человек, который, будучи президентом СССР, величайшей мировой сверхдержавы, потом рекламировал пиццу, - отмечает Квачков. - Тут мы имеем дело с совершенно, скажем так, ущербным внутренним самосознанием. Горбачёв давно уже, наверное, ещё со своей этой Раечки, «палочки» этой, «свистелки» этой, он уже давно перестал быть советским русским человеком".

Эксперт уверяет, что этот человек искал себе место в той системе ценностей, которая совершенно чужда была, скажем так, советскому пониманию истории. Поэтому Горбачёв - разрушитель Советского Союза. И всё то, что он хочет донести до нынешнего лидера, это, по сути, такие же "разрушительные идеи".

"Сам в своё время всё отдал, стену разрушил, всё пораздавал, а потом пиццу рекламировал, - говорит эксперт. - С точки зрения Путина, Горбачёв дурачок просто, понимаете. И он дурачка этого слушать, безусловно, не будет. У него есть другие советники".