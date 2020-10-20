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"А потом приходят ребята из разведки...": Как антироссийские санкции стали главным развлечением ЕС
20 октября 2020, 11:10 • 183 • Политика
Британские журналисты разобрались, как формируются антироссийские санкционные списки и как санкции стали главным развлечением Евросоюза.
Британский телеканал "Би-би-си" напомнил, что санкции против России действуют с 2014 года. Несмотря на то, что они никак не повлияли на российскую политику, Брюссель продолжает упорно вводить всё новые ограничения по самым разным поводам - от Крыма до Скрипалей и Навального.
В основном речь идёт о персональных санкциях, которые затрагивают конкретных людей, а не всю страну целиком. Сначала вопрос о санкциях рассматривается на Совете Европейского союза (совещание с участием глав МИД европейских стран). Потом министры возвращаются на родину и обсуждают ограничительные меры уже внутри своей страны. Обычно на данном этапе к работе подключаются МИД, Минфин и МВД, а также разведслужбы, которые вносят корректировки.
По словам другого источника - одного из европейских дипломатов, - наибольшую активность в вопросе антироссийских санкций всегда проявляют Великобритания и страны Прибалтики. Германия и Франция тоже активно работают в этом направлении, но демонстрируют некоторую сдержанность.
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