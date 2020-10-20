"А потом приходят ребята из разведки...": Как антироссийские санкции стали главным развлечением ЕС

Британский телеканал "Би-би-си" напомнил, что санкции против России действуют с 2014 года. Несмотря на то, что они никак не повлияли на российскую политику, Брюссель продолжает упорно вводить всё новые ограничения по самым разным поводам - от Крыма до Скрипалей и Навального.

В основном речь идёт о персональных санкциях, которые затрагивают конкретных людей, а не всю страну целиком. Сначала вопрос о санкциях рассматривается на Совете Европейского союза (совещание с участием глав МИД европейских стран). Потом министры возвращаются на родину и обсуждают ограничительные меры уже внутри своей страны. Обычно на данном этапе к работе подключаются МИД, Минфин и МВД, а также разведслужбы, которые вносят корректировки.

МИД и Минфин составляют список на основе своих знаний о теме и открытых данных. А потом приходят ребята из разведки и говорят: вот вам ещё фамилии людей, которые, по нашим данным, также причастны к этому вопросу, - рассказал неназванный источник "Би-би-си", который в прошлом готовил санкции против России.

По словам другого источника - одного из европейских дипломатов, - наибольшую активность в вопросе антироссийских санкций всегда проявляют Великобритания и страны Прибалтики. Германия и Франция тоже активно работают в этом направлении, но демонстрируют некоторую сдержанность.