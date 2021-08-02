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"А потом приехала Клинтон": Американцы не смогут доказать, что ковид "утёк" из Уханя — Онищенко

02 августа 2021, 13:20  •  120 • Политика
Бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему американцы никогда не смогут доказать, что ковид "утёк" из лаборатории в Ухане. США, уверен эксперт, виноваты в этом сами: 20 лет назад благодаря неверным действиям Хиллари Клинтон они разрушили механизм международного контроля биологического оружия.
Республиканцы из Палаты представителей США опубликовали итоги расследования о происхождении коронавирусной инфекции, которая вызвала пандемию. Американцы лишь утвердились в своей версии о "рукотворном" вирусе. Правда, теперь они настаивают, что источником заражения стала лаборатория в Ухане, а не рынок морепродуктов.
"Неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)", - заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.
По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы, экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у американцев всё равно нет ни малейшего шанса доказать, что вирус утёк из Китая, даже если так и было. "В этом сами виноваты Соединенные Штаты Америки", - заявил Онищенко в беседе с Царьградом.
Есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая была принята в 72-м году. И в соответствии с этим документом был разработан в 2001-м году механизм контроля в таких случаях, как проводить расследования. Мы очень активно несколько лет ездили в Женеву, на экспертном уровне разрабатывали этот механизм, я сам принимал участие. И в 2001-м году, после падения башен <Разрушение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года в результате теракта — ред.>, а самое главное, 18-го сентября, когда была диверсия с сибирской язвой, приехала госпожа Клинтон и сказала, что мы пострадали, и мы выходим из Конвенции по биологическому и токсинному оружию.
В результате этого, пояснил Онищенко, человечество лишилось возможности иметь юридически значимый международный механизм контроля, в соответствии с которым, если бы он был тогда принят и ратифицирован, сегодня Китай должен обязан был бы предоставить все материалы.
"К сожалению, во всем, что сегодня происходит, виноваты американцы. И более того, они сами, как говорится, наступили на грабли, которые очень больно ударили по лбу", - повторил депутат.

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