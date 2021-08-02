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"А потом приехала Клинтон": Американцы не смогут доказать, что ковид "утёк" из Уханя — Онищенко
02 августа 2021, 13:20 • 120 • Политика
Бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему американцы никогда не смогут доказать, что ковид "утёк" из лаборатории в Ухане. США, уверен эксперт, виноваты в этом сами: 20 лет назад благодаря неверным действиям Хиллари Клинтон они разрушили механизм международного контроля биологического оружия.
Республиканцы из Палаты представителей США опубликовали итоги расследования о происхождении коронавирусной инфекции, которая вызвала пандемию. Американцы лишь утвердились в своей версии о "рукотворном" вирусе. Правда, теперь они настаивают, что источником заражения стала лаборатория в Ухане, а не рынок морепродуктов.
"Неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)", - заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.
По мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы, экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у американцев всё равно нет ни малейшего шанса доказать, что вирус утёк из Китая, даже если так и было. "В этом сами виноваты Соединенные Штаты Америки", - заявил Онищенко в беседе с Царьградом.
В результате этого, пояснил Онищенко, человечество лишилось возможности иметь юридически значимый международный механизм контроля, в соответствии с которым, если бы он был тогда принят и ратифицирован, сегодня Китай должен обязан был бы предоставить все материалы.
"К сожалению, во всем, что сегодня происходит, виноваты американцы. И более того, они сами, как говорится, наступили на грабли, которые очень больно ударили по лбу", - повторил депутат.
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