"А потом понимаешь, что тебя тупо использовали": В соцсетях посмеялись над "обиженным" на Трампа Макроном

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нджамене, в африканском Чаде. В соцсетях объяснили это "политическим взрослением", мол, "а потом понимаешь, что тебя тупо использовали".

"Макрон бы ещё сказал, что Трамп обязан был с ним посоветоваться. С другой стороны, так и происходит политическое взросление, - пишет в микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева. - Сначала ты веришь в искреннюю дружбу и любовь на всю оставшуюся жизнь, но со временем понимаешь, что тебя тупо использовали в своих интересах".

Подписчики тоже отпустили в адрес Макрона пару ироничных замечаний.

"Это, вероятно, ему еще не сказали, что Штаты выйдут, а Франции придётся остаться", - пишут одни.

"Участие Франции в американской коалиции было примерно таким же, как участие США в победе над ИГ (запрещена в РФ - ред.) по сравнению с Россией", - отмечают другие.