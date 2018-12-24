Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В РПЦ заявили, что новая церковь отбросит Украину «ещё дальше от мира»
"Порошенко головного мозга?" В сети поставили диагноз Терезе Мэй после...
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
Дмитрий Песков: У Путина феноменальная память. Он запоминает большое количество ...
Главная / Политика

"А потом понимаешь, что тебя тупо использовали": В соцсетях посмеялись над "обиженным" на Трампа Макроном

24 декабря 2018, 10:54  •  12 • Политика
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нджамене, в африканском Чаде. В соцсетях объяснили это "политическим взрослением", мол, "а потом понимаешь, что тебя тупо использовали".
"Макрон бы ещё сказал, что Трамп обязан был с ним посоветоваться. С другой стороны, так и происходит политическое взросление, - пишет в микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева. - Сначала ты веришь в искреннюю дружбу и любовь на всю оставшуюся жизнь, но со временем понимаешь, что тебя тупо использовали в своих интересах".
Подписчики тоже отпустили в адрес Макрона пару ироничных замечаний.
"Это, вероятно, ему еще не сказали, что Штаты выйдут, а Франции придётся остаться", - пишут одни.
"Участие Франции в американской коалиции было примерно таким же, как участие США в победе над ИГ (запрещена в РФ - ред.) по сравнению с Россией", - отмечают другие.
Макрон бы ещё сказал, что Трамп обязан был с ним посоветоваться С другой стороны, так и происходит политическое взросление. Сначала ты веришь в искреннюю дружбу и любовь на всю оставшуюся жизнь, но со временем понимаешь, что тебя тупо использовали в своих интересах. pic.twitter.com/KgSMPLPQd4
— Юлия Витязева (@Vityzeva) December 24, 2018

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

12
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 07:39
Израиль оправдал новую стрельбу на границе с Сирией "защитой суверенитета"
23 декабря 2018, 12:09
"О нарушении прав человека на Украине вопрос членистоногими не поднимался": Гаспарян о принятой резолюции по Крыму
24 декабря 2018, 10:54
Отличные ″защитники″, когда Россия не является на войну: Корреспондент кремлёвского пула о "победах" британских военных

23 декабря 2018, 12:09
"Путин — красавчик": Кадыров заявил, что всю свою жизнь обязан российскому президенту
23 декабря 2018, 12:09
Посольство России обвинило министра обороны Британии в подстрекательстве
24 декабря 2018, 10:54
"А потом понимаешь, что тебя тупо использовали": В соцсетях посмеялись над "обиженным" на Трампа Макроном
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском...
24 декабря 2018, 00:54
Четыре участка и 370 км газопровода: как проходит укладка труб «Северного потока — 2»
24 декабря 2018, 01:09
"Список Путина": Российские либералы создали аналог украинского сайта "...
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
24 декабря 2018, 02:39
Где Порошенко снова нападет на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
17 декабря 2018, 19:24
"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.