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"А потом понимаешь, что тебя тупо использовали": В соцсетях посмеялись над "обиженным" на Трампа Макроном
24 декабря 2018, 10:54 • 12 • Политика
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нджамене, в африканском Чаде. В соцсетях объяснили это "политическим взрослением", мол, "а потом понимаешь, что тебя тупо использовали".
"Макрон бы ещё сказал, что Трамп обязан был с ним посоветоваться. С другой стороны, так и происходит политическое взросление, - пишет в микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева. - Сначала ты веришь в искреннюю дружбу и любовь на всю оставшуюся жизнь, но со временем понимаешь, что тебя тупо использовали в своих интересах".
Подписчики тоже отпустили в адрес Макрона пару ироничных замечаний.
"Это, вероятно, ему еще не сказали, что Штаты выйдут, а Франции придётся остаться", - пишут одни.
"Участие Франции в американской коалиции было примерно таким же, как участие США в победе над ИГ (запрещена в РФ - ред.) по сравнению с Россией", - отмечают другие.
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