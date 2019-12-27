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"А потом начнут бомбить": Британцев за рвение в борьбе за экологию обозвали "островными лицемерами"
27 декабря 2019, 03:54 • 38 • В мире
Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили. В МИД королевства заявили, что замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире. В Рунете на это отреагировали скептично. "Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке", "Островные лицемеры!" - отметили пользователи Twitter.
В британском МИД заявили, что намереваются пересесть на экологичные и безопасные для природы электромобили. Как заявили дипломаты, к 2022 году МИД намерен иметь в своём автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - довести их количество до 100%.
В Сети на это заявление отреагировали скептично. В Рунете пользователи и вовсе обозвали британцев "островными лицемерами".
"Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке", - отметил в Twitter RadioStydoba."Вообще к этому всё идёт. Скоро будут бомбить за неправильное, по их мнению, распоряжение ресурсами", - убеждён Владислав.
"Причём бомбить экологически чистым белым фосфором и обеднённым ураном", - не сдерживая грубости, заметил Synchronite1.
"Да как обычно, загадят чью-нибудь территорию, плевать, что там тоже люди живут! Лишь бы на острове чисто было!" - добавил Михаил.
"Они только о своём острове заботятся, сидят там, как на унитазе, только воздух портят", - подчеркнул JaKranov.
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