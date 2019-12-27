Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Активы российской элиты управляются из США: Депутат назвал подлинную угрозу санк...
Как унизить избирателя Зе?
«Зеркальный подход никто не отменял»: в России предупредили об ответе на санкции...
Из всех стволов
Главная / В мире

"А потом начнут бомбить": Британцев за рвение в борьбе за экологию обозвали "островными лицемерами"

27 декабря 2019, 03:54  •  38 • В мире
Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили. В МИД королевства заявили, что замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире. В Рунете на это отреагировали скептично. "Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке", "Островные лицемеры!" - отметили пользователи Twitter.
В британском МИД заявили, что намереваются пересесть на экологичные и безопасные для природы электромобили. Как заявили дипломаты, к 2022 году МИД намерен иметь в своём автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - довести их количество до 100%.
В Сети на это заявление отреагировали скептично. В Рунете пользователи и вовсе обозвали британцев "островными лицемерами".
"Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке", - отметил в Twitter RadioStydoba."Вообще к этому всё идёт. Скоро будут бомбить за неправильное, по их мнению, распоряжение ресурсами", - убеждён Владислав.
"Причём бомбить экологически чистым белым фосфором и обеднённым ураном", - не сдерживая грубости, заметил Synchronite1.
"Да как обычно, загадят чью-нибудь территорию, плевать, что там тоже люди живут! Лишь бы на острове чисто было!" - добавил Михаил.
"Они только о своём острове заботятся, сидят там, как на унитазе, только воздух портят", - подчеркнул JaKranov.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"
26 декабря 2019, 11:39
"Двойные стандарты": Политолог напомнил, как Запад осудил Крымский мост, но "забыл" об изоляции жителей
26 декабря 2019, 11:39
Дайджест СМИ: Протесты в России, немцы любят Макрона, Пентагон бежит из Африки
26 декабря 2019, 11:39
"Запуск на студии Walt Disney"? Интернет спорит о старте космического корабля Илона Маска
26 декабря 2019, 17:54
Вашингтонский киберплан: американские СМИ сообщили о разработке в США тактики информационной войны с Россией
26 декабря 2019, 11:39
Неплохо устроилась: В ветках рождественской ёлки нашли необычное "живое" украшение
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2019, 02:09
В 2020-м ждите «русскую Грету», а не митинги и войну
27 декабря 2019, 00:39
"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реак...
27 декабря 2019, 00:39
Пошли против русского языка и памяти ветеранов ВОВ: В Крыму объяснили, почему Украина...
27 декабря 2019, 00:24
«Зеркальный подход никто не отменял»: в России предупредили об ответе на санкции США ...
27 декабря 2019, 00:39
"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
21 декабря 2019, 01:39
Эрдоган после жёсткого ответа Путина турецкому журналисту вновь поднял "ливийский вопрос"
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
26 декабря 2019, 11:39
"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.