"А потом начнут бомбить": Британцев за рвение в борьбе за экологию обозвали "островными лицемерами"

В британском МИД заявили, что намереваются пересесть на экологичные и безопасные для природы электромобили. Как заявили дипломаты, к 2022 году МИД намерен иметь в своём автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - довести их количество до 100%.

В Сети на это заявление отреагировали скептично. В Рунете пользователи и вовсе обозвали британцев "островными лицемерами".

"Это так трогательно. Британия будет бомбить чужие земли и душить санкциями народы в экологичной обстановке", - отметил в Twitter RadioStydoba."Вообще к этому всё идёт. Скоро будут бомбить за неправильное, по их мнению, распоряжение ресурсами", - убеждён Владислав.

"Причём бомбить экологически чистым белым фосфором и обеднённым ураном", - не сдерживая грубости, заметил Synchronite1.

"Да как обычно, загадят чью-нибудь территорию, плевать, что там тоже люди живут! Лишь бы на острове чисто было!" - добавил Михаил.

"Они только о своём острове заботятся, сидят там, как на унитазе, только воздух портят", - подчеркнул JaKranov.