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"А Порошенко уже и аванс за встречу проплатил": В Сети обсуждают отказ Трампа от поездки в Давос
11 января 2019, 04:54 • 151 • В мире
Как стало известно, американский президент отменил поездку в Швейцарию, где он должен был участвовать в работе экономического форума в Давосе. Кто же больше всего пострадал от этого? Петр Алексеич, решили в Сети. "Порошенко уже и костюм нагладил, и реквизит для выступления приготовил, и аванс за пятиминутную встречу оплатил", - комментируют блогеры
Как стало известно, Дональд Трамп отказался от поездки на экономический форум в Давосе. Причиной такоего решения стал шатдаун. До настоящего момента кризисная ситуация так и не разрешена: американское правительство частично не получает финансирования и многие министерства и ведомства до сих пор не работают.
Заявление о том, что Трамп остается дома, стало предметом разнообразных шуток в Сети. "Мистер "я передумал" - так называют американского президента пользователи. Хотя сам Трамп винит в отмене визита демократов, которые не желают изменить своей позиции по вопросу безопасности границ США.
Но кто же больше всего пострадал от отмены этой поездки? По мнению пользователей Twitter - конечно президент Украины.
"Печаль. Ведь Порошенко уже и костюм нагладил, и реквизит для выступления приготовил, и аванс за пятиминутную встречу оплатил. И тут такая засада", - написала в своем микроблоге журналист Юлия Витязева.
"Правда, везти-то Петру Алексеевичу в Давос особо нечего... Разве что - томос с двуглавым орлом", - задумались одни подписчики.
"Не может Петя костюм погладить. Это фантастика", "Ему что, утюг наконец подарили?", "Не, не нагладил. Ходить в мешке - это его эксклюзив", - отметили другие.
"Кого же Петя будет ловить около туалета?", - беспокоятся за украинского президента третьи комментаторы.
"Ничего , Петюня как обычно нажрется и будет бредить о российской агрессии. И как бы он не гладил костюмчик , а вид будет все тот же", - успокоил всех пользователь Алекс Сан.
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