"А Порошенко уже и аванс за встречу проплатил": В Сети обсуждают отказ Трампа от поездки в Давос

Как стало известно, американский президент отменил поездку в Швейцарию, где он должен был участвовать в работе экономического форума в Давосе. Кто же больше всего пострадал от этого? Петр Алексеич, решили в Сети. "Порошенко уже и костюм нагладил, и реквизит для выступления приготовил, и аванс за пятиминутную встречу оплатил", - комментируют блогеры

Как стало известно, Дональд Трамп отказался от поездки на экономический форум в Давосе. Причиной такоего решения стал шатдаун. До настоящего момента кризисная ситуация так и не разрешена: американское правительство частично не получает финансирования и многие министерства и ведомства до сих пор не работают.

Заявление о том, что Трамп остается дома, стало предметом разнообразных шуток в Сети. "Мистер "я передумал" - так называют американского президента пользователи. Хотя сам Трамп винит в отмене визита демократов, которые не желают изменить своей позиции по вопросу безопасности границ США.

Но кто же больше всего пострадал от отмены этой поездки? По мнению пользователей Twitter - конечно президент Украины.

"Печаль. Ведь Порошенко уже и костюм нагладил, и реквизит для выступления приготовил, и аванс за пятиминутную встречу оплатил. И тут такая засада", - написала в своем микроблоге журналист Юлия Витязева.

"Правда, везти-то Петру Алексеевичу в Давос особо нечего... Разве что - томос с двуглавым орлом", - задумались одни подписчики.

"Не может Петя костюм погладить. Это фантастика", "Ему что, утюг наконец подарили?", "Не, не нагладил. Ходить в мешке - это его эксклюзив", - отметили другие.

"Кого же Петя будет ловить около туалета?", - беспокоятся за украинского президента третьи комментаторы.

"Ничего , Петюня как обычно нажрется и будет бредить о российской агрессии. И как бы он не гладил костюмчик , а вид будет все тот же", - успокоил всех пользователь Алекс Сан.

Трамп отменяет поездку в Давос из-за «Шатдауна».

Печаль. Ведь Порошенко уже и костюм нагладил, и реквизит для выступления приготовил, и аванс за пятиминутную встречу оплатил. И тут такая засада... pic.twitter.com/vbxCdzYp01 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 10 января 2019 г.

Первый раз вижу, что Витязева ошиблась))) Не может Пеця костюм погладить. Это фантастика. — Павла Юрина (@Pavla308) 10 января 2019 г.

Пан Петя скорее планировал топтать костюмы до самого отъезда! И везти особо нечего, разве Томос с двуглавым орлом? — Kardash Magdalina (@KardashMagdalin) 10 января 2019 г.