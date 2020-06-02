"А помнится, кое-кто со мной не соглашался?": Протесты в США сравнили с культовой сценой "Джокера"

Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский увидел сходство между нынешними беспорядками в США и прошлогодним голливудским блокбастером "Джокер". Ролик на соответствующую тему бывший министр опубликовал у себя на странице в Instagram.

В бытность главой Минкультуры Мединский крайне негативно отзывался о фильме "Джокер". Он даже отметил, что если бы такой фильм снимали в России, то он бы не получил поддержку российского культурного ведомства. В США же фильм снискал большую славу и даже получил несколько "Оскаров".

После волны беспорядков с поджогами в США, которые очень сильно напоминают финальные кадры фильма, Мединский напомнил, что ещё в 2019 году предупреждал о вредности "Джокера". Для наглядности экс-министр опубликовал ролик, где кадры из фильма и реальные кадры стоят рядом.

"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ёрничал в анонимных аккаунтах", - отмечает Мединский в комментарии под видео.

Напомним, что беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад и не прекращаются до сих пор. Причиной стало циничное убийство полицейскими задержанного афроамериканца, заподозренного в обналичивании фальшивого чека на 20 долларов. Очевидец заснял на видео, как мужчина молит о пощаде и просит полицейского убрать ногу с его шеи, так как уже не может дышать, но коп продолжает давить, пока задержанный не теряет сознание. Позднее мужчина умер на руках у врачей.

Фото: скриншот Instagram/vr_medinskiy