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"А помните, как Медведев втирал дичь?": Минпромторг признал бесполезность вступления России в ВТО

15 ноября 2019, 10:54  •  95 • Политика
Глава Минпромторга Денис Мантуров не увидел экономического эффекта от вступления России в ВТО. "А помните, как Медведев втирал дичь?" - смеются в соцсетях.
Вступление во Всемирную торговую организацию не принесло России никаких серьёзных экономических результатов, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его сообщение нисколько не удивило пользователей соцсетей.
По словам Мантурова, никаких выгод, кроме ощущения себя членом ВТО, Россия за 7 лет так и не получила. Министр пояснил, что в нынешней ситуации на торговлю гораздо большее влияние оказывают соглашения между отдельными странами. В доказательство он привёл пример с соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и вьетнамскими властями. Благодаря ему торговый оборот между Россией и Вьетнамом вырос со 180 миллионов до 6 миллиардов долларов.
"Это так неожиданно! Россия с 2012 года не получила какой-либо экономической пользы от участия во Всемирной торговой организации, рассказал министр промышленности и торговли России", - пишет в Twitter Радио Стыдоба @RadioStydoba.
"Вступление в ВТО вообще была идея фикс Медведева в его бытность президентом. Смысла ноль. Выгоды ноль. Абсолютно тупая затея, как и все затеи Медведева", - высказывает мнение Нaxaлов @nahalof.
"А помните, как Медведев втирал дичь про - наши компании смогут торговать в мире наравне со всеми... ДМ, ну и как торговля по единым правилам?" - интересуется Alex @Alex58275807.
Напомним, что даже в США уже сомневаются в целесообразности ВТО. В Белом доме сообщили, что на следующем саммите G7 будет поднят вопрос о роспуске организации.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba

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