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"А помните, как Медведев втирал дичь?": Минпромторг признал бесполезность вступления России в ВТО
15 ноября 2019, 10:54 • 95 • Политика
Глава Минпромторга Денис Мантуров не увидел экономического эффекта от вступления России в ВТО. "А помните, как Медведев втирал дичь?" - смеются в соцсетях.
Вступление во Всемирную торговую организацию не принесло России никаких серьёзных экономических результатов, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его сообщение нисколько не удивило пользователей соцсетей.
По словам Мантурова, никаких выгод, кроме ощущения себя членом ВТО, Россия за 7 лет так и не получила. Министр пояснил, что в нынешней ситуации на торговлю гораздо большее влияние оказывают соглашения между отдельными странами. В доказательство он привёл пример с соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и вьетнамскими властями. Благодаря ему торговый оборот между Россией и Вьетнамом вырос со 180 миллионов до 6 миллиардов долларов.
Напомним, что даже в США уже сомневаются в целесообразности ВТО. В Белом доме сообщили, что на следующем саммите G7 будет поднят вопрос о роспуске организации.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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