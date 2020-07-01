Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Главная / Политика

"А почему Путину не дали?!" Неудобный вопрос после голосования задал журналист кремлёвского пула

01 июля 2020, 18:00  •  109 • Политика
Журналист кремлёвского пула после президентского голосования по поправкам в Конституцию России задал неудобный вопрос. "А почему Путину не дали!?", - написал Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале отметил забавную деталь после голосования президента России Владимира Путина по поправкам в Конституцию страны. Смирнов пишет, что Путин не получил "лотерейку" - купон акции "Миллион призов", которая проходит в Москве.
"А почему Путину не дали купон "Миллион призов", как всем остальным москвичам?! Там можно до 4 тысяч выиграть на разные товары. Президенту они тоже не лишние", - пишет журналист.
Напомним, акция "Миллион призов" - это московская система, в рамках которой купоны раздавались именно в дни голосования на избирательных участках. В описании программы говорится, что москвичам предлагается "уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов", в том числе это скидки и бонусы, а также продовольственные и непродовольственные товары, аптечная продукция или услуги - посещение кафе или, например, музея, пополнение карты "Тройка" и так далее.
Обновлено: в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение не участвовать в лотерее "Миллион призов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 12:00
"Ни дна вам, ни покрышки": Сравнение мемориала Советскому солдату с дементором вывело людей из себя
01 июля 2020, 06:00
Турция может продать США российские С-400 только при одном условии - ФСВТС
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
24 июня 2020, 20:00
Тревогу на базе Хмеймим объявляли неспроста: Сбито два беспилотника террористов
25 июня 2020, 20:25
Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.