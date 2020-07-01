"А почему Путину не дали?!" Неудобный вопрос после голосования задал журналист кремлёвского пула

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале отметил забавную деталь после голосования президента России Владимира Путина по поправкам в Конституцию страны. Смирнов пишет, что Путин не получил "лотерейку" - купон акции "Миллион призов", которая проходит в Москве.

"А почему Путину не дали купон "Миллион призов", как всем остальным москвичам?! Там можно до 4 тысяч выиграть на разные товары. Президенту они тоже не лишние", - пишет журналист.

Напомним, акция "Миллион призов" - это московская система, в рамках которой купоны раздавались именно в дни голосования на избирательных участках. В описании программы говорится, что москвичам предлагается "уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов", в том числе это скидки и бонусы, а также продовольственные и непродовольственные товары, аптечная продукция или услуги - посещение кафе или, например, музея, пополнение карты "Тройка" и так далее.

Обновлено: в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение не участвовать в лотерее "Миллион призов".