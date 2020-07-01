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"А почему Путину не дали?!" Неудобный вопрос после голосования задал журналист кремлёвского пула
01 июля 2020, 18:00 • 109 • Политика
Журналист кремлёвского пула после президентского голосования по поправкам в Конституцию России задал неудобный вопрос. "А почему Путину не дали!?", - написал Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале отметил забавную деталь после голосования президента России Владимира Путина по поправкам в Конституцию страны. Смирнов пишет, что Путин не получил "лотерейку" - купон акции "Миллион призов", которая проходит в Москве.
"А почему Путину не дали купон "Миллион призов", как всем остальным москвичам?! Там можно до 4 тысяч выиграть на разные товары. Президенту они тоже не лишние", - пишет журналист.
Напомним, акция "Миллион призов" - это московская система, в рамках которой купоны раздавались именно в дни голосования на избирательных участках. В описании программы говорится, что москвичам предлагается "уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов", в том числе это скидки и бонусы, а также продовольственные и непродовольственные товары, аптечная продукция или услуги - посещение кафе или, например, музея, пополнение карты "Тройка" и так далее.
Обновлено: в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял решение не участвовать в лотерее "Миллион призов".
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